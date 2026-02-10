Vigo aprueba obras por 400.000 euros en cuatro colegios: muros, cierres y accesos

El gobierno local prevé invertir 400.000 euros en la mejora de los accesos y de elementos de seguridad en cuatro centros educativos de Vigo. El alcalde dio cuenta este martes del avance de varias actuaciones en colegios de la ciudad, enmarcadas —según expuso— en el trabajo municipal para mejorar las instalaciones educativas.

El Concello tiene prevista la aprobación inmediata de cuatro proyectos que suman ese presupuesto. El de mayor importe corresponde a la reparación del muro de contención del colegio Mosteiro Bembrive, con una inversión de 159.000 euros.

Otra de las obras será la rehabilitación del cierre de la parcela del CEIP Mestres Goldar, con un presupuesto de 124.000 euros. A ello se suma la mejora de los accesos al colegio Vila Laura, con una partida de 107.000 euros.

El paquete se completa con la reparación del muro del CEIP Emilia Pardo Bazán, una intervención que, según lo anunciado, comenzará de forma inmediata.