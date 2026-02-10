Vigo se abraza en un lazo humano por el cáncer infantil

Con motivo esta semana de la conmemoración del Día Internacional del Cáncer Infantil, la Asociación de Ayuda a Niños Oncológicos de Galicia (ASANOG) vuelve a salir a la calle para visibilizar la lucha contra el cáncer que afecta a niños y jóvenes. Y lo hará, de nuevo, con la formación de un gran lazo humano que transitará por Gran Vía, con salida a la altura de El Corte Inglés.

El evento tendrá lugar este sábado 14 de febrero, a partir de las 10.00 horas. La recogida de los lazos se realizará a partir de las 09.30 horas en el espacio comercial. El año pasado participaron más de 300 personas, cifra que confían superar en esta edición. Para sumarse a esta iniciativa a favor de la prevención e investigación es necesario inscribirse en los correos comunicacion@asanog.org y en eventosvigo@elcorteingles.es

La iniciativa parte también de la Asociación de Cáncer Infantil y Juvenil de Galicia, en colaboración con El Corte Inglés. A la pasada edición, además de vigueses y viguesas, también se sumaron integrantes de DisCamino.