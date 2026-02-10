Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La UVigo celebra el XXVI Foro Tecnolóxico de Emprego con talleres y entrevistas rápidas con empresas

Las facultades de Ingeniería Industrial y Minas acogerán un programa con «speed-recruiting», mesas redondas y casetas de compañías abierto a universitarios y FP

Presentación del foro con el alcalde.

Presentación del foro con el alcalde. / FDV

R. V.

Las facultades de Ingeniería Industrial y Minas acogerán los próximos 24 y 25 de febrero la XXVI edición del Foro Tecnolóxico de Emprego, una cita organizada por la Universidade de Vigo y el Concello para reforzar el contacto entre el alumnado y las empresas y favorecer el salto al mercado laboral.

El programa de este año incluye talleres formativos, mesas redondas con responsables de recursos humanos y profesorado, casetas de compañías y un formato de entrevistas rápidas —«speed-recruiting»— que permitirá a los estudiantes mantener encuentros breves con reclutadores y conocer de primera mano perfiles demandados y oportunidades de incorporación.

Durante la presentación, se puso el foco en el papel del foro como puente entre la formación y el tejido productivo. El alcalde, Abel Caballero, destacó la iniciativa como un espacio de relación entre la «excelencia formativa» de Vigo y empresas y agentes sociales. «O talento tecnolóxico de Vigo é excepcionalmente importante», afirmó, y vinculó ese potencial a proyectos industriales recientes. «… fai que nestes momentos esteamos a abrir unha fábrica de microchips fotónicos e a decisión de INDRA de aumentar a súa posición en Vigo», añadió.

Noticias relacionadas y más

En el acto participaron también estudiantes implicados en la organización, que subrayaron la trayectoria de un foro que alcanza 26 años y animaron a sumarse tanto a alumnado universitario como de formación profesional, en una edición que vuelve a apostar por actividades prácticas orientadas a mejorar la empleabilidad y facilitar contactos directos con empresas.

