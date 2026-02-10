Tres hermanos condenados a prisión por quedarse con la herencia de su sobrino

Las discrepancias en torno a las herencias suelen acabar en la vía judicial civil. Pero hay casos, los menos, que se dirimen en la penal. Es el caso de los tres hermanos, dos hombres y una mujer, que este martes se sentaron en el banquillo de la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, acusados de ocultar la existencia de un sobrino para quedarse con su herencia al fallecer el padre de éste y hermano de los procesados en 2020 tras estallar la pandemia del COVID. Otro hermano también estaba acusado, pero murió hace unos meses antes de que el procedimiento llegase a juicio.

El caso se resolvió finalmente con un acuerdo de conformidad. La Fiscalía pedía inicialmente cinco años de prisión, pero la pena se rebajó en virtud del pacto alcanzado entre la fiscal, la acusación particular y las defensas. Tres de los hermanos, entre ellos el que ya murió, ya habían restituido a su sobrino la cantidad con la que se quedaron cada uno de ellos, en total más de 63.000 euros. Otro solo devolvió 3.000 euros y ahora debe pagar los 18.023 restantes, para lo que se le han dado plazos mensuales.

Con la conformidad alcanzada, el asunto ya tiene sentencia. Dos de los hermanos fueron condenados «in voce» a 9 meses de cárcel y el otro, el que no devolvió todo el dinero, a un año y tres meses. Se les aplicó la atenuante de reparación del daño y se les suspendió la ejecución de la pena de prisión, es decir, no ingresarán en la cárcel, condicionado a que no delincan en el plazo impuesto y en el caso del que aún tiene pendiente el pago, a que restituya este dinero a su sobrino. La condena incluye también penas de multa.

Los hechos que relata la Fiscalía se centran en que los cuatro acusados tuvieron conocimiento del fallecimiento de su hermano sin dejar testamento hecho y acudieron a un notario para lograr un acta de declaración de herederos únicos y universales del finado. El fallecido era vigués de nacimiento, pero emigró hace ya muchos años y estaba asentado en Mainz (Alemania), donde murió en abril de 2020 con 85 años de edad durante la pandemia del coronavirus.

Los procesados ocultaron al notario la existencia de un heredero legítimo, su sobrino e hijo único del fallecido, y consiguieron esa declaración, así como un certificado sucesorio europeo. Los acusados presentaron esa documentación en Alemania, ante el administrador de la herencia del fallecido, y lograron la transferencia de dicho legado: algo más de 84.000 euros, que fueron ingresados en la cuenta de dos de ellos. Tras recibir el dinero, se lo repartieron equitativamente entre los cuatro.