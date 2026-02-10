Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Desalojo Escuela Infantil VigoNueva borrasca en GaliciaReforma Atención PrimariaJuicio Herencia VigoHuelga ferroviariaFalta profesores VigoPrograma Carnaval Vigo
instagramlinkedin

Seguridad vial

Un radar controla la velocidad en Porto do Molle y colegios de Nigrán

La Policía Local utiliza un vehículo cedido por la Dirección General de Tráfico ante las quejas vecinales sobre la inseguridad en algunos puntos

El coche-radar de la DGT, en Porto do Molle, delante del coche patrulla de la Policía Local de Nigrán. |

El coche-radar de la DGT, en Porto do Molle, delante del coche patrulla de la Policía Local de Nigrán. |

Neli Pillado

Nigrán

Los viales de Nigrán se someten este mes a una campaña de control de velocidad mediante radar, con especial atención al entorno de Porto do Molle y a los accesos a los centros educativos. La Policía Local usará un vehículo perfectamente identificable, no camuflado, cedido por la Dirección General de Tráfico para realizar un seguimiento en aquellos puntos en que los vecinos han denunciado grandes excesos de velocidad y, por lo tanto, inseguridad vial.

«Trátase dunha medida de concienciación que busca impedir atropelos e accidentes en zonas sensibles por ser moi transitadas por peóns, como pode ser o Camiño do Labrego, onde está o Centro de Atención Temperá ao que acuden moitos menores», explica el alcalde, Juan González, que hace referencia a carreteras de Camos empleadas por muchas familias para acercar a sus hijos a los colegios. «Temos rexistrado moitas queixas ao respecto da propia veciñanza que demanda medidas de seguridade viaria. Onde se puido instaláronse bandas reductoras de velocidade, pero consideramos que había que dar un paso máis en termos de concienciación», justifica el regidor, que descarta el afán recaudatorio. «Estamos anunciando esta medida e explicando por qué se toma; os condutores que respectan os límites non teñen ningún problema e, os que non o fan, deben aproveitar para cambiar e incorporar boas prácticas», añade.

Noticias relacionadas

De 100 a 600 euros de multa

Desde la Policía Local de Nigrán advierten de que las multas por exceso de velocidad van de los 100 a los 600 euros y que las infracciones pueden llegar a constituir un delito y que se enfrentan a la pérdida de entre 2 y 6 puntos de carné. «En rectas como las del parque empresarial Porto do Molle hay conductores que superan ampliamente los límites y, como consecuencia, los atropellos en esta zona suelen ser más graves», explica Teodoro de la Peña, jefe del cuerpo de seguridad municipal, que tramitó la cesión del coche-radar de la DGT, que no operaba en el municipio desde hacía veinte años.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La prórroga de la suspensión de los desahucios dispara la contratación de desalojos exprés
  2. Corte de tráfico en el centro de Vigo por un hundimiento de calzada
  3. El Sergas realiza una visita de inspección a dermatología de Povisa y analiza si tomará medidas
  4. El jefe de Las Cinco Jotas crea una nueva empresa tras cumplir su condena
  5. Iván Gómez, profesor de informática: «El alumnado demanda a los profesores aprender a usar la inteligencia artificial»
  6. El yate en alquiler más grande de Galicia evita su hundimiento en Vigo: «El capitán salvó el 'Roma'»
  7. Los vigueses se despiden de los paraguas... por unas horas
  8. Renfe alarga el corte del tren a Vigo hasta el martes sin ofrecer alternativas

Cuando aprender es innovar: alumnos de Robótica del Montecastelo crean una solución real para laboratorios clínicos

Cuando aprender es innovar: alumnos de Robótica del Montecastelo crean una solución real para laboratorios clínicos

La zapatería viguesa Dadá baja la persiana de su primer local en la perpendicular de Príncipe después de 30 años

La zapatería viguesa Dadá baja la persiana de su primer local en la perpendicular de Príncipe después de 30 años

Desalojo exprés de veinte okupas que vivían en una antigua escuela infantil junto a Praza de España

Desalojo exprés de veinte okupas que vivían en una antigua escuela infantil junto a Praza de España

Mujeres referentes en Povisa apelan al talento y la ciencia con perspectiva de género

Mujeres referentes en Povisa apelan al talento y la ciencia con perspectiva de género

La UVigo celebra el XXVI Foro Tecnolóxico de Emprego con talleres y entrevistas rápidas con empresas

La UVigo celebra el XXVI Foro Tecnolóxico de Emprego con talleres y entrevistas rápidas con empresas

Un radar controla la velocidad en Porto do Molle y colegios de Nigrán

Trabajo sanciona al centro de masajes eróticos de Plaza España por tener a las empleadas trabajando en negro

Trabajo sanciona al centro de masajes eróticos de Plaza España por tener a las empleadas trabajando en negro

Un detenido en Vigo y desarticulada una organización criminal que mandaba cocaína y drogas sintéticas a Islandia mediante «mulas»

Tracking Pixel Contents