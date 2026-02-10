El PP carga contra el «desgobierno» de Patricia Rodríguez en la Policía Local

La presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, reclamó este martes el cese de la concejala de Seguridad, Patricia Rodríguez, a la que responsabiliza del «desgobierno» y del «caos organizativo» en la Policía Local. La dirigente popular sostuvo que «no puede seguir en su puesto ni un minuto más» y cargó también contra el alcalde por mantenerla en el puesto.

Sánchez recordó que su grupo ya había exigido hace semanas la salida de la edila después de que fuese citada como investigada en el procedimiento judicial por el accidente mortal registrado en las fiestas de Matamá en 2024, vinculado a la atracción del «saltamontes». En ese contexto, añadió que la misma concejala, según sus palabras, intenta responsabilizar al propio cuerpo por no haber precintado la atracción. «Todavía no hemos escuchado ninguna explicación al respecto por parte de este gobierno municipal», criticó.

ITV caducada y pagos pendientes

El PP puso sobre la mesa dos episodios recientes que considera “especialmente graves”. El primero, que al menos 11 vehículos de renting de la flota de la Policía Local estarían patrullando con la ITV caducada desde noviembre. «Lo que significa que hay agentes que están sancionando a ciudadanos por infracciones que el propio cuerpo comete por falta de gestión administrativa», afirmó Sánchez.

El segundo, la falta de pago a los agentes que reforzaron la seguridad en la fiesta de la Arribada en Baiona. La dirigente popular aseguró que el dinero ingresado por el Concello de Baiona para abonar ese servicio «se desvió a otra partida presupuestaria», por lo que los policías aún no habrían cobrado 11 meses después y habrían tenido que presentar una reclamación.

En este punto, Sánchez contrapuso la rapidez que el gobierno local, según dijo, exhibe con proveedores con los retrasos en nóminas: «No paga en tiempo y forma a sus trabajadores», afirmó, y citó también deudas derivadas de sentencias judiciales, tanto en Policía Local como en Bomberos. «No sabemos por qué este Gobierno municipal está incumpliendo una sentencia judicial que le obliga a pagar los pluses de nocturnidad y festividad», añadió.

La presidenta popular extendió la crítica al funcionamiento interno del servicio, aludiendo a problemas con complementos y bonificaciones en nómina y a la falta de asistencia jurídica, según su versión.

Falta de efectivos y vacantes

Además, el PP insistió en la falta de personal y recordó que ya en diciembre denunció al menos 63 vacantes en un servicio que cifró en 339 efectivos. Sánchez aseguró que se trata del principal problema del cuerpo y citó un informe del inspector jefe sobre el operativo de Navidad, en el que se aludía a una «realidad indiscutible» de carencia de personal y a la dificultad de alcanzar la ratio «recomendable» de 1,8 agentes por cada 1.000 habitantes, según trasladó.

Por último, la dirigente popular señaló que no prevé una mejora a corto plazo y atribuyó esa situación a la dificultad del gobierno local para sacar adelante ofertas públicas de empleo, recordando que la última activada, según indicó, fue la de 2022.