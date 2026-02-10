El nuevo comandante naval de Vigo apuesta por acercar la Armada a la ciudad tras el cierre de la ETEA
El capitán de navío Jaime Toledano, vigués de 58 años, se estrena con una agenda de puertas abiertas a la sociedad
El capitán de navío Jaime Toledano, que acaba de tomar posesión como comandante naval de Vigo, realizó su primera visita institucional al subdelegado del Gobierno y avanzó que una de sus prioridades será acercar la Armada a la sociedad y la sociedad a la Armada, con especial atención a una ciudad como Vigo donde la presencia institucional de las Fuerzas Armadas se fue difuminando tras el cierre de la ETEA.
Toledano, vigués y de 58 años, ingresó en la Escuela Naval Militar de Marín en 1988. Desde entonces ha desarrollado su carrera con destinos en Cádiz —en Rota y San Fernando— y en Ferrol, además de una amplia trayectoria embarcado.
Entre los buques en los que ha navegado figuran unidades de referencia como el «Juan Sebastián de Elcano», «Navarra», «Castilla» y «Galicia». En su hoja de servicios constan también mandos operativos al frente del patrullero «Laya» y del «Chilreu».
Con este relevo en la Comandancia Naval, Toledano sitúa como objetivo reforzar la vinculación de la Armada con la ciudad, recuperar visibilidad institucional y abrir vías de contacto y divulgación en un entorno especialmente ligado al mar y a la actividad portuaria.
Suscríbete para seguir leyendo
- La prórroga de la suspensión de los desahucios dispara la contratación de desalojos exprés
- Corte de tráfico en el centro de Vigo por un hundimiento de calzada
- El jefe de Las Cinco Jotas crea una nueva empresa tras cumplir su condena
- Iván Gómez, profesor de informática: «El alumnado demanda a los profesores aprender a usar la inteligencia artificial»
- El yate en alquiler más grande de Galicia evita su hundimiento en Vigo: «El capitán salvó el 'Roma'»
- Los vigueses se despiden de los paraguas... por unas horas
- Renfe alarga el corte del tren a Vigo hasta el martes sin ofrecer alternativas
- Bueu envía en menos de un mes más de 100 notificaciones para la limpieza de fincas forestales