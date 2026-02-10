Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El nuevo comandante naval de Vigo apuesta por acercar la Armada a la ciudad tras el cierre de la ETEA

El capitán de navío Jaime Toledano, vigués de 58 años, se estrena con una agenda de puertas abiertas a la sociedad

Jaime Toledano y Abel Losada. / FDV

R. V.

El capitán de navío Jaime Toledano, que acaba de tomar posesión como comandante naval de Vigo, realizó su primera visita institucional al subdelegado del Gobierno y avanzó que una de sus prioridades será acercar la Armada a la sociedad y la sociedad a la Armada, con especial atención a una ciudad como Vigo donde la presencia institucional de las Fuerzas Armadas se fue difuminando tras el cierre de la ETEA.

Toledano, vigués y de 58 años, ingresó en la Escuela Naval Militar de Marín en 1988. Desde entonces ha desarrollado su carrera con destinos en Cádiz —en Rota y San Fernando— y en Ferrol, además de una amplia trayectoria embarcado.

Entre los buques en los que ha navegado figuran unidades de referencia como el «Juan Sebastián de Elcano», «Navarra», «Castilla» y «Galicia». En su hoja de servicios constan también mandos operativos al frente del patrullero «Laya» y del «Chilreu».

Con este relevo en la Comandancia Naval, Toledano sitúa como objetivo reforzar la vinculación de la Armada con la ciudad, recuperar visibilidad institucional y abrir vías de contacto y divulgación en un entorno especialmente ligado al mar y a la actividad portuaria.

