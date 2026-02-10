El nuevo comandante naval de Vigo apuesta por acercar la Armada a la ciudad tras el cierre de la ETEA

El capitán de navío Jaime Toledano, que acaba de tomar posesión como comandante naval de Vigo, realizó su primera visita institucional al subdelegado del Gobierno y avanzó que una de sus prioridades será acercar la Armada a la sociedad y la sociedad a la Armada, con especial atención a una ciudad como Vigo donde la presencia institucional de las Fuerzas Armadas se fue difuminando tras el cierre de la ETEA.

Toledano, vigués y de 58 años, ingresó en la Escuela Naval Militar de Marín en 1988. Desde entonces ha desarrollado su carrera con destinos en Cádiz —en Rota y San Fernando— y en Ferrol, además de una amplia trayectoria embarcado.

Entre los buques en los que ha navegado figuran unidades de referencia como el «Juan Sebastián de Elcano», «Navarra», «Castilla» y «Galicia». En su hoja de servicios constan también mandos operativos al frente del patrullero «Laya» y del «Chilreu».

Con este relevo en la Comandancia Naval, Toledano sitúa como objetivo reforzar la vinculación de la Armada con la ciudad, recuperar visibilidad institucional y abrir vías de contacto y divulgación en un entorno especialmente ligado al mar y a la actividad portuaria.