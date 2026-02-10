Nuevo anuncio de Vigueses Distinguidos: una empresa y una asociación de más de 70 años de historia

Continúan los nombramientos de Vigueses Distinguidos por parte del Concello. Ayer fueron dos empresas de más de más de medio siglo de antigüedad, Disgobe y Ardora, hoy los elegidos son la Asociación Provincial de Representantes de Comercio y Denso Vigo.

Los primeros iniciaron su actividad en 1954. Nacieron para defender los intereses de pequeñas o grandes empresas de la ciudad, apoyándolas con descuentos, asesoría fiscal, jurídica u otros servicios.

Denso Sistemas Térmicos lleva décadas vendiendo sistemas de climatización y módulos de refrigeración para vehículos.

Estas nuevas incorporaciones suman ya un total de doce en los nombramientos de este año. Los IES Alexandre Bóveda y Álvaro Cunqueiro; la Fundación Menela; Vida Digna; el Club deportivo Nieto; Alfonso González, presidente de Alertanavia; el exdirector de Cáritas Diocesanas, Gonzalo Davila; el Bembrive Fútbol Sala; Disgobe y Ardora son el resto de los elegidos.