Nuevo anuncio de Vigueses Distinguidos: una empresa y una asociación de más de 70 años de historia
Tras Disgobe y Ardora, el Concello de Vigo suma a Denso Vigo y a la Asociación Provincial de Representantes de Comercio a la lista de este año
Continúan los nombramientos de Vigueses Distinguidos por parte del Concello. Ayer fueron dos empresas de más de más de medio siglo de antigüedad, Disgobe y Ardora, hoy los elegidos son la Asociación Provincial de Representantes de Comercio y Denso Vigo.
Los primeros iniciaron su actividad en 1954. Nacieron para defender los intereses de pequeñas o grandes empresas de la ciudad, apoyándolas con descuentos, asesoría fiscal, jurídica u otros servicios.
Denso Sistemas Térmicos lleva décadas vendiendo sistemas de climatización y módulos de refrigeración para vehículos.
Estas nuevas incorporaciones suman ya un total de doce en los nombramientos de este año. Los IES Alexandre Bóveda y Álvaro Cunqueiro; la Fundación Menela; Vida Digna; el Club deportivo Nieto; Alfonso González, presidente de Alertanavia; el exdirector de Cáritas Diocesanas, Gonzalo Davila; el Bembrive Fútbol Sala; Disgobe y Ardora son el resto de los elegidos.
