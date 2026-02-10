Noé y Santa Clara salen a reunir firmas en Vigo para que pare la lluvia: la parodia viral de Rafa Durán y Arantxa Treus
Los dos humoristas se visten del personaje del arca y de la santa de los huevos y tiran de retranca en plena turborrotonda de Coia, con el barco como telón de fondo, para retratar el hartazgo de una ciudad pasada por agua
La lluvia no da tregua y, cuando el temporal se convierte en rutina, en Vigo la queja suele venir con retranca. Rafa Durán y Arantxa Treus, dos rostros muy conocidos en la ciudad por sus shows y por el contenido que publican en redes, han firmado una pequeña joya de humor: una parodia grabada al aire libre, sobre el asfalto mojado, la lluvia cayendo, y el viento de compañero, en la que aparecen caracterizados como Noé, «el del arca», y Santa Clara, «de las clarisas de toda la vida», pero en versión viguesa y con huevos de por medio.
El vídeo, rodado en la rotonda de Coia con el barco Alfageme de fondo, arranca con una frase que ya se ha convertido en gancho perfecto para compartir: «¡Eh, que me comas los huevos! No, ¿eh? No, ¿eh? No, ¿eh?». En pantalla, Treus sostiene varias hueveras apiladas, y Durán, con barba y peluca, se mete en la piel del personaje bíblico con un tono serio… que dura lo justo.
Según explican en el sketch, ambos han salido a la calle para lanzar un comunicado y, sobre todo, para organizar una recogida de firmas que ponga fin al diluvio: «Estamos reuniendo firmas aquí, en la turborrotonda, para ver si para de llover». Y rematan con el resumen emocional de estos días de paraguas eterno: «Estamos hasta los huevos».
La pieza juega con la mezcla de referencias populares y el habla cotidiana, con chistes que van subiendo de intensidad. «Yo antes me los comía de dos en dos, pero ahora tengo el colesterol superarriba y ya no puedo más», suelta la santa mientras Noé asiente con gesto resignado. El guion se permite incluso una vuelta al Antiguo Testamento en clave de calendario laboral: «Yo quería saber si los días, los cuarenta días eran laborables. Tengo el antiguo testamento plastificado ya».
«Tengo a los delfines con reuma»
Entre chaparrón y chaparrón, el dúo estira el disparate con una sucesión de imágenes delirantes: «Estamos quemados, bueno, estamos mojados», dicen, y de ahí pasan a animales con dolencias y romances imposibles, como si el arca ya estuviese descontrolada: «Tengo a los delfines con reuma… No me hago responsable, el pez globo y la vaca están enamorados».
El vídeo, breve, directo y con la ciudad reconocible de fondo se apoya en lo que mejor manejan Durán y Treus: personajes claros, frases contundentes y un humor que retrata una sensación compartida sin necesidad de grandes explicaciones. Con el temporal como excusa, convierten el hartazgo colectivo en carcajada y dejan una invitación final a sumarse a la broma: «Os estamos aquí esperando, si queréis venir».
