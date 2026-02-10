Mujeres referentes en Povisa apelan al talento y la ciencia con perspectiva de género

Con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se conmemora este 11 de febrero, el grupo sanitario Ribera pone en valor el perfil investigador, científico y asistencial de sus profesionales, con especial protagonismo de mujeres que, desde distintos ámbitos, contribuyen al avance del conocimiento y a mejorar la atención sanitaria.

En el mensaje común que trasladan a niñas y adolescentes que sueñan con dedicarse a la ciencia, la medicina o la investigación, se repiten tres ideas: confianza, constancia y pasión. La jefa de Farmacia del hospital Ribera Povisa, María José López Otero, lo resume así: «Que confíe en sí misma, que no se ponga límites y que no deje que nadie le diga que no es capaz».

La responsable de Análisis Clínicos y Microbiología de Ribera Povisa, Elena Estévez, recuerda que la ciencia exige curiosidad, vocación y dedicación, pero subraya que «es compatible con disfrutar de la vida». También pone el foco en el papel del entorno familiar y educativo para cultivar el talento: «Creo que hay una parte, innata, de curiosidad que todas tenemos de niñas y que si se deja aflorar cuando eres pequeña, hace que te encamines hacia estudios de ciencias». En su caso, explica que la vocación se avivó en la infancia gracias a una tía química que le facilitó el contacto con laboratorios: «…me permitió experimentar y 'cacharrear' con tubos de ensayo, disoluciones… y en algún momento de mi infancia, me di cuenta de que me encantaba todo eso».

Desde el ámbito hospitalario, la jefa de Servicio de Neurología del Hospital Universitario de Torrejón, Marta González Salaices, reivindica la combinación entre conocimiento y humanidad: «El conocimiento es imprescindible, pero la calidad humana marca una gran diferencia en la atención a los pacientes».

En la misma línea, la doctora Patricia Roth, especialista en Fibromialgia y Dolor crónico del hospital Ribera IMSKE (Valencia), define la ciencia como «un ámbito precioso y sin límites» y defiende que, además del conocimiento técnico, son esenciales competencias como empatía, compasión y comunicación, con una formación sanitaria más centrada en lo humano.

Perspectiva de género y retos en salud femenina

Las profesionales también apuntan a los retos pendientes en salud femenina y a la necesidad de incorporar de forma transversal la perspectiva de género en asistencia, investigación y prevención. En Neurología, González Salaices advierte de que patologías muy prevalentes en mujeres, como la migraña, siguen infradiagnosticadas o infravaloradas, y pide una atención más personalizada y equitativa.

En Ginecología, la doctora Esperanza Gadea, de Ribera Hospital Molina, subraya la importancia de la prevención y la educación en salud para mejorar el bienestar de las mujeres, junto al avance en técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas y tratamientos innovadores.

Por su parte, la doctora Ana Marbella Muñoz Jaramillo, ginecóloga de la clínica Ribera Mestalla, insiste en valores como responsabilidad, ética, disciplina y vocación de servicio, y reivindica la igualdad de oportunidades: «La capacidad intelectual no tiene género». En su opinión, es clave reforzar «la orientación, el apoyo y las oportunidades para que los sueños científicos de las niñas se conviertan en proyectos de vida».