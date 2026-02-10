Motor y al aire: un avión de Air Europa y otro de Binter frustran el aterrizaje en Vigo por «cizalladura»

Motor y al aire. Esta es una de las maniobras más habituales durante la fase de aterrizaje de un avión cuando las condiciones meteorológicas son muy desfavorables en el aeropuerto, principalmente por fuertes vientos cruzados o por«cizalladura». Se conoce como TOGA (Take Of/Go Around). En Galicia, sobre todo en semanas como las que se están viviendo de borrascas tras borrasca, esta maniobra está al orden del día entre las tripulaciones.

Todo apunta a que es lo que ha tenido que realizar hoy el comantande y el copiloto de un avión de Air Europa y otro de Binter en Vigo. Los primeros, tras haber salido de Madrid hacia Peinador y, tras un intento inicial de aterrizaje frustrado, cancelar su operativa y regresar a Barajas. La de la aerolínea canaria, que procedía de Las Palmas, ha optado igualmente por motor y al aire tras un un intento en la terminal olívica tras el que ha puesto rumbo hacia A Coruña, el otro aeropuerto de Galicia donde también opera esta compañía aérea.

Las constantes borrascas están provocando que, por momentos, aterrizar en Galicia se convierta en una lotería. Tras varios desvíos en las últimas semanas, sobre todo por las fuertes rachas de viento cruzado y la «cizalladura» (cambios bruscos en la velocidad y/o en dirección del viento en una corta distancia, tanto horizontal como verticalmente), esta mañana al menos estos dos aviones se han visto obligados a frustrar su llegada al aeropuerto de Vigo y han tenido que varias su rumbo: el Air Europa de vuelta a Barajas y el Binte, hacia Alvedro. Todo apunta a que ha sido por la «cizalladura» que se registraba en Peinador cuando iba a tomar tierra.

En estas situaciones, si el viento impide estabilizar la aeronave y tomar tierra con seguridad, se ejecuta una aproximación frustrada. Es decir, los pilotos aplican motor y regresan al aire. En algunas ocasiones realizan esperas (como la del Binter que dio diez vueltas sobre la ría de Pontevedra), lo vuelven a intentar inmediatamente o, como hoy, ponen rumbo hacia otro aeropuerto.

Aunque todos los aviones que estaban previstos hoy hasta las 9.45 horas en el aeropuerto de Peinador han logrado aterrizar, no así el Air Europa procedente de Madrid que debía tomar tierra a las 11.45 horas y tampoco el Binter de las 12.10 horas.

¿Cómo afecta la «cizalladura» a los aviones? El viento en sí, incluso con fuertes rachas, no es un problema para los aviones, sobre todo si es de cara. Pero si este es en forma de cizalladura, un fenómeno que se caracteriza por la existencia de importantes variaciones de la intensidad y la dirección de las ráfagas en las diferentes capas de la atmósfera durante la aproximación a pista, la situación no solo se complica, sino que dificulta la estabilidad del avión y obliga a abortar la maniobra, como ha ocurrido hoy con el Air Europa y el Binter en Vigo. Para un aterrizaje seguro, los aviones deben estar estabilizados a aproximadamente 300 metros sobre tierra. A partir de ahí, cualquier cambio brusco en la intensidad o dirección del viento durante la aproximación convierte la maniobra en arriesgada. La existencia de variaciones importantes en las capas bajas pude causar una disminución o un aumento súbito de la sustentación del avión complicando su gobierno. De ahí que sea habitual que se ejecute el conocido como motor y al aire o aproximaciones frustradas durante estos temporales.

Este problema no solo afectará a los viajeros del avión UX7302 que tenían que aterrizar en Vigo y han vuelto a Madrid; y de los del NT5212 que llegaban desde el archipiélago canario. La cancelación de estos dos aviones afecta también a los viajeros que debían subirse en Vigo al Air Europa de las 12.35 horas para ir a Madrid; y los del Binter programado para las 12.50 hacia Las Palmas de Gran Canaria.