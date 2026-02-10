Un juzgado exime de pagar 8.000 euros de electricidad a una jamonería de Vigo debido al «caos absoluto en la facturación»

Una jamonería tradicional de Vigo ha quedado exenta de abonar más de 8.000 euros que le reclamaba una empresa eléctrica tras un proceso judicial marcado por errores, refacturaciones e incoherencias. El juzgado, según recoge la resolución, aprecia un «caos absoluto en la facturación» y concluye que no existe una secuencia clara que permita determinar con certeza una deuda concreta.

La tienda, que tenía contratada una cuota fija, venía recibiendo importes variables mes a mes, con facturas que llegaban con retrasos de varios meses y otras que rectificaban pagos anteriores. La situación se produjo desde que comenzó a trabajar con Xenera Compañía Eléctrica S.A., distribuidora vinculada a la antigua Unión Fenosa, actualmente integrada en el grupo Gas Natural.

La demanda inicial ascendía a 8.767,82 euros, basada en un conjunto de facturas emitidas en marzo de 2023, pese a referirse a consumos de entre 2021 y 2022. El juzgado obligó a retirar gastos de gestión incluidos, reduciendo la cuantía a 8.606,39 euros.

Posteriormente, la propia demandante reformuló su petición hasta 7.595,64 euros, aunque el juzgado volvió a corregirla por reincidir en la inclusión de esos gastos ya declarados improcedentes. Finalmente, tras la audiencia previa y con las pruebas ya admitidas, la parte actora modificó de nuevo la reclamación y la limitó a cuatro facturas por 3.605,56 euros.

Facturas variables con contrato fijo y tarifas que no encajaban

La prueba pericial resultó clave para confirmar que, pese al contrato por cuota fija, se había facturado de forma variable; además, se emitieron rectificaciones «de forma extraña» y se detectó que la tarificación aplicada no correspondía con el consumo realizado.

En la sentencia, el juzgado concluye que se aprecia un «caos absoluto en la facturación llevada a cabo por la actora, caracterizado por la emisión de facturas contradictorias, rectificadas en varias ocasiones, anuladas y compensadas mediante abonos posteriores, sin que exista una secuencia clara y estable que permita identificar con certeza una deuda concreta».

Además de desestimar la demanda, el fallo condena en costas a la parte demandante al considerar que «la reclamación fue formulada y mantenida pese a la existencia de errores evidentes en la facturación, reconocidos por la propia actora», que dieron lugar a rectificaciones, anulaciones y abonos incluso con el procedimiento judicial ya iniciado.

El abogado que llevó la defensa, Antonio Heredero (BGI-LAW), sostiene que la sentencia evidencia prácticas abusivas en la facturación y se mostró satisfecho por el resultado: «Por haber podido ayudar a una jamonería de toda la vida que, además de hacer frente a todos los problemas habituales, ha tenido que enfrentarse al abuso de una empresa eléctrica sin escrúpulos a la hora de tratar de aprovecharse del trabajo de los demás».