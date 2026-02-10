La huelga de trenes suprime nueve conexiones, de las que siete afectaron a Vigo
Además de las cancelaciones, otros servicios circulan con retrasos e incidencias
La huelga en el sector ferroviario cuya convocatoria suspendieron UGT, CC.OO. y Semaf, pero mantienen CGT y SF, ha provocado la supresión de hasta nueve trenes este martes, según informa la primera de las centrales que siguen llamando al paro. Siete de las conexiones canceladas han afectado a Vigo.
Los usuarios de algunos de los trenes de Media Distancia que recorren el eje atlántico en hora punta, que muchos utilizan para ir a trabajar o a estudiar, se encontraron esta mañana con que su tren había sido cancelado. «Como consecuencia de una incidencia operativa derivada de la huelga, tu tren no va a circular y no podemos garantizar un plan alternativo por carretera», recoge el mensaje enviado por Renfe a los afectados.
En concreto, la CGT informa de la supresión de dos trenes que debían circular entre Vigo y A Coruña, con salida desde la ciudad olívica a las 6:34 y a las 8.00 horas. También han sido suprimidos dos servicios, en este caso en dirección contraria, A Coruña-Vigo, previstos para las 11.06 y las 12.00 horas.
La huelga afecta también con un tren suprimido entre Ourense y A Coruña (debía salir a las 6.40 horas), otro entre Vigo y Ourense (7.47 horas), uno de Vigo a Oporto (8.55 horas) y otro de Oporto a Vigo. Lo mismo ha sucedido con un servicio de Ourense a A Coruña que tenía hora de salida a las 9.55 horas.
«Se mantienen habilitados cambios y anulaciones gratuitos. Lamentamos las molestias que esta situación te pueda originar. Estamos trabajando para restablecer la normalidad del servicio lo antes posible. Gracias por tu comprensión», señaló Renfe en su mensaje a los usuarios.
El texto ratificado por CCOO, UGT y Semaf contempla un aumento del 40% en el mantenimiento de la red actual y la creación de 3.600 puestos de trabajo adicionales en Adif y Renfe. Sin embargo, el retorno de la normalidad en la movilidad no será total ya que el Sindicato Ferroviario y la CGT —con una representación notable en Vigo y el resto de la provincia— no lo han aceptado. Esta última asegura que no lo hará «sin un análisis riguroso, profendo y honesto», siendo la propuesta «un parche» que no cambia el modelo.
