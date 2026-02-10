Estudiar en la UVigo es sinónimo de trabajo... en Vigo

¿Qué ha sido de las 119.229 personas que han titulado en la Universidad de Vigo a lo largo de sus 35 años de historia? La institución no se olvida de ellas una vez terminan sus estudios; conocer su trayectoria puede generar un efecto llamada para nuevos matriculados de cara a orientar, académicamente, su futuro profesional. Por ello, desde el Observatorio de Persoas Tituladas do Consello Social de la UVigo han estudiado las promociones de cada título de Grado, Máster, Doctorado, Ingeniería, Diplomatura o incluso los PCEO (dobles grados) para descubrir cómo han influido en sus egresados.

A lo largo de sus más de 600 páginas, el informe, que estuvo presentado por el rector Manuel Reigosa; el director del Observatorio, Luis Espada; el analista de datos Víctor Manuel Martínez Cacharrón; y el presidente del Consello Social de la UVigo, Ernesto Pedrosa, deja datos sustancialmente llamativos, tanto sobre la situación socio-laboral de los antiguos estudiantes, como su tasa de ocupación, dedicación al sector público o privado, salarios o incluso nivel de cualificación. Primero, quien estudia en Vigo, se queda en Vigo. Y es que del 91% de los titulados que se encuentra trabajando en la actualidad, un tercio lo hacen en la comarca viguesa evidenciando la retención del talento local; el 75% en Galicia y solo uno de cada diez opta por hacerlo en el extranjero, más concretamente Alemania, Gran Bretaña o Portugal.

Adecuación de los estudios

Buena parte de los egresados de la UVigo desarrollan un trabajo relacionado con los estudios que cursaron, concretamente el 74,9% de ellos; sin embargo, casi el 20% está sobrecualificado para el puesto que desempeñan, es decir realizan funciones o tienen un cargo inferior con respecto a su nivel de estudios.

Salarios

Con todo, el salario medio de los egresados no es sustancialmente bajo aunque fluctúa mucho atendiendo al lugar donde se trabaje. De media, un titulado de la UVigo cobra 2.300 euros al mes; si trabaja en Galicia el sueldo baja a los 2.000 euros de media mientras que los que trabajan en el extranjero cobran de media casi 4.000 euros. Llama la atención que el salario medio de la primera promoción (1900-1994) era de 2.600 euros cuando los últimos en graduarse (2020-2024) no llega a los 1.800 euros de ingresos medios mensuales.

Nivel de satisfacción

¿Y están satisfechos con esta realidad laboral? En una escala de 1 al 5, el nivel recogido por los egresados en cuanto a sus estudios es de un 3,75, cifra que escala al 4,1 en el caso de los estudiantes de doctorado.