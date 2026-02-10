Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Entroido na 'raia', en Teis

Alumnos del IES ROU recrean 36 máscaras gallegas, lusas y zamoranas de sus tradicionales carnavales

Exposición de máscaras de Carnaval, realizada por alumnos de 3º de la ESO con su profesor Pablo Martínez.

Exposición de máscaras de Carnaval, realizada por alumnos de 3º de la ESO con su profesor Pablo Martínez. / Marta G. Brea

Elena Villanueva

Los pasillos del IES República Oriental de Uruguay (ROU) lucen esta semana una exposición etnográfica y artística que recrea 36 máscaras del Entroido más tradicional de Galicia, Portugal y Zamora; muestra realizada durante dos años por los alumnos de 3º de la ESO junto a su profesor de plástica Pablo Martínez al frente y la colaboración del departamento de Lingua Galega.

Alumnado y el docente Pablo Martínez, junto a la exposición

Alumnado y el docente Pablo Martínez, junto a la exposición / Marta G. Brea

Cada imagen cuenta con un código QR que incluye la zona originaria de la máscara,su tradición , calendario, etc.

Alguno de los dibujos realizados por los alumnos del IES ROU

Alguno de los dibujos realizados por los alumnos del IES ROU / Marta G. Brea

Se trata de una exposición abierta a toda la comunidad educativa que pone en valor no solo la creatividad del alumnado sino también la tradición etnográfica.

Imágenes de las máscaras de carnaval.

Imágenes de las máscaras de carnaval. / Marta G. Brea

