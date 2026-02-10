Entroido na 'raia', en Teis
Alumnos del IES ROU recrean 36 máscaras gallegas, lusas y zamoranas de sus tradicionales carnavales
Los pasillos del IES República Oriental de Uruguay (ROU) lucen esta semana una exposición etnográfica y artística que recrea 36 máscaras del Entroido más tradicional de Galicia, Portugal y Zamora; muestra realizada durante dos años por los alumnos de 3º de la ESO junto a su profesor de plástica Pablo Martínez al frente y la colaboración del departamento de Lingua Galega.
Cada imagen cuenta con un código QR que incluye la zona originaria de la máscara,su tradición , calendario, etc.
Se trata de una exposición abierta a toda la comunidad educativa que pone en valor no solo la creatividad del alumnado sino también la tradición etnográfica.
