Un detenido en Vigo y desarticulada una organización criminal que mandaba cocaína y drogas sintéticas a Islandia mediante «mulas»

La Policía Nacional, en colaboración con autoridades islandesas y lituanas, ha desarticulado una organización criminal dedicada a la exportación de cocaína y drogas sintéticas a Islandia a través de «correos humanos», conocidos popularmente como «mulas», que llevaban las sustancias en vuelos comerciales. Uno de los detenidos tenía domicilio en Vigo y DNI español, aunque es originario de la República Dominicana.

Según ha informado la Policía en una nota de prensa, la red obtuvo beneficios superiores a los 4 millones de euros con la venta de droga desde Sudamérica, que blanqueaban a través de «propiedades y bienes inmobiliarios en Lituania».

La operación se ha saldado con la detención de 34 personas en distintos países europeos --España (4), Lituania (7), Islandia (20), Bélgica (2), Dinamarca (1)-- y la incautación de más de 100 kilogramos de cocaína, además de otras drogas sintéticas.

Cuatro españoles detenidos

El caso llegó a los agentes de la Policía Nacional en febrero de 2025, cuando sus homólogos islandeses informaron de la detención de cuatro españoles, procedentes de Bilbao, en el aeropuerto de Keflavík por llevar consigo ocho botellas de ron en las que guardaban 8.400 mililitros de base de cocaína líquida.

Durante las pesquisas, se constató la existencia de una organización criminal integrada por ciudadanos de diversas nacionalidades y liderada por un ruso afincado en Lituania que la Europol considera un «objetivo de alto valor».

Tras las primeras investigaciones, se solicitó el apoyo de las Unidades de Droga y Crimen Organizado (UDYCO) para identificar y localizar a posibles integrantes del grupo que pudieran encontrarse en España, dada la asiduidad con la que el jefe de la banda viajaba a ciudades españolas como Barcelona, Gijón, Vigo y Viveiro (Lugo).

Desde la inclusión de la UDYCO en la operación, en Islandia se produjeron diversas incautaciones de estupefacientes y detenciones de «correos» que trasladaban droga en maletas facturadas o dentro de sus cuerpos.

Se aprovechaban de «personas vulnerables»

Estas intercepciones desvelaron que los dirigentes del entramado buscaban personas en situación de especial vulnerabilidad económica y social, para convencerles con «una compensación económica mínima y claramente desproporcionada» de que hagan de «mulas».

Al hilo, desde los puestos aduaneros de Bilbao y Las Palmas identificaron a los acompañantes de las «mulas», encargados de que la maletas se facturaran y de que los estas embarquen en el vuelo correspondiente. Gracias a ello, las autoridades de los países destinatarios pudieron interceptar a los «correos» en sus destinos.

Registros simultáneos en varios países

Con todo ello, la EUROPOL y EUROJUST desarrollaron intervenciones simultaneas en varios países de la Unión Europea el pasado miércoles. En los 41 registros se intervinieron numerosos terminales telefónicos e informáticos de «gran interés», dinero en efectivo, monederos de criptomonedas y útiles para la fabricación de dobles fondos en maletas.

La operación ha dejado un balance de más de 100 kilogramos de cocaína, 5.100 pastillas de MDMA y alrededor de un kilogramo de ketamina y metanfetamina incautados, lo que ha permitido desarticular por completo el entramado criminal y detener a 34 personas, además de otros 15 ciudadanos españoles permanecen actualmente en prisión en Islandia.