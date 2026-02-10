Detenido un hombre tras amenazar con un cuchillo a otro varón en un inmueble en las inmediaciones de Vialia
La Policía Local desalojó a los inquilinos por el riesgo que suponía la situación y arrestó al presunto agresor, de 51 años, por un delito de amenazas con arma blanca
R. V.
La Policía Local de Vigo detuvo en la noche del domingo a un hombre de 51 años tras una discusión en un inmueble situado en las inmediaciones del centro comercial Vialia, en la que supuestamente intentó atacar con un cuchillo a otro varón y, después, mostró intención de autolesionarse.
Según informó la Policía Local, el aviso se recibió a las 20.42 horas del 8 de febrero de 2026 en la Sala de Comunicaciones del 092. La persona alertante comunicó que se estaba produciendo una disputa entre dos hombres y que uno de ellos intentaba clavar un arma blanca al otro, además de amenazar con hacerse daño.
Hasta el lugar se desplazó una unidad policial que, ante el riesgo que implicaba la conducta descrita, procedió al desalojo de los inquilinos del inmueble. Los agentes entrevistaron al supuesto agredido, quien relató que, tras iniciarse una discusión, el otro varón cogió un cuchillo y se abalanzó sobre él tratando de clavárselo en dos ocasiones, al tiempo que le profería amenazas graves.
La víctima logró esquivar los ataques y, con la intervención de otros moradores, no llegó a resultar herida. El presunto agresor se refugió entonces en su habitación portando el arma blanca.
Los agentes accedieron a la estancia con un escudo de intervención como medida preventiva y, desde la puerta, observaron el cuchillo sobre la mesilla de noche. Finalmente, procedieron a la detención de A. L. M., de 51 años, como supuesto autor de un delito de amenazas con arma blanca.
