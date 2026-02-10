El Cunqueiro aspira a una tener unidad para primeras pruebas de fármacos en humanos

Una unidad de ensayos clínicos en fase I es un espacio en el que se integra la investigación y la asistencia, facilitando a los pacientes un acceso temprano a terapias innovadoras, al tiempo que se garantiza la seguridad y calidad de los tratamientos. Son la vía para que los pacientes que han agotado las terapias convencionales puedan beneficiarse de los que aún están en estudio y se empiezan a probar en personas para determinar las dosis adecuadas.

«Los estudios fase uno son los estudios que se hacen normalmente para ver los niveles de dosis que pueden alcanzarse de un fármaco nuevo, que aún no ha sido probado en humanos. Se van escalando dosis hasta ver que hay una toxicidad manejable», explica el jefe de Oncología del Complejo Hospitalario Universitario de Vigo (Chuvi), el doctor Martín Emilio Lázaro, que también coordina junto al doctor Sergio Vázquez el VIII Simposio Nacional de Oncología de Precisión, que se celebrará en Vigo el 19 y el 20 de febrero.

La cita pondrá el acento en la implementación de estas unidades para compartir experiencias e identificar barreras, entre otras cuestiones. El Servicio de Oncología del Chuvi aspira a contar con una en «un futuro no muy lejano», que el doctor Lázaro estima en «dos o tres años esté iniciado y se pueda pensar en ello».

En los complejos de Santiago de Compostela y A Coruña se están implementando estas unidades en la actualidad. Vigo, al igual que toda Galicia, les podrá remitir pacientes, como ya lo hacía a otros hospitales españoles con ensayos abiertos, como el Vall d'Hebrón (Barcelona) o el 12 de Octubre (Madrid).

¿Por qué el Chuvi aún no?

Entre otras cosas, se requieren especialistas en oncología de guardia. «Alguien que esté continuamente pendiente de esa unidad [integrada en el hospital de día pero diferente]. A veces, una vigilancia más estricta para ver factores farmacodinámicos y de otras características», detalla el doctor y explica que esa supervisión más estrecha se debe a la «toxicidad que puede aparecer con esos fármacos».

Además de personal, necesita espacios y que otros servicios, como puede ser Medicina Intensiva, también tengan disponibilidad para atender la unidad. «Tiene unas condiciones más estrictas», resume.

El Cunqueiro sí participa en otros ensayos clínicos en fases más avanzadas de estudio (las II y III) para las que no se requiere este nivel de vigilancia. Tienen abiertos cerca de 40, unos de fármacos y otros no.

«A veces ya son la primera línea de tratamiento en pacientes recién diagnosticados, que tenemos fármacos que se están probando comparándolo con el tratamiento estándar», señala y detalla que disponen de ellos en cáncer de mama, de pulmón, de riñón y muchos otros tumores.

Simposio

La cita científica, organizada por la Fundación Galega de Investigación Biomédica Galicia Sur, reunirá en Vigo a más de 40 expertos en calidad de ponentes y moderadores y algo más de 150 inscritos. Destaca por su «enfoque transversal, conectando a expertos de distintas especialidades oncológicas, con representantes de la industria farmacéutica y de la Administración». Abordará avances en todos los tumores.