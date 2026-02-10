El Concello de Vigo acerca la ciencia a la infancia con referentes femeninos

Este martes, el MARCO se convirtió en un espacio de experimentación, preguntas y descubrimientos, con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se celebra cada 11 de febrero. Con el objetivo de despertar vocaciones científicas y visibilizar el papel de las mujeres en ámbitos donde la brecha de género sigue siendo una realidad, el Concello organizó una jornada divulgativa dirigida a los más pequeños, combinando charlas y talleres interactivos. La ingeniera química y docente universitaria Aida María Díez Sarabia compartió su experiencia con el alumnado: «Quería darles a entender a las niñas que la investigación es una carrera profesional válida». Su trabajo se centra en la generación de hidrógeno como fuente de energía renovable y en la eliminación de contaminantes. Explicó que, a día de hoy, sigue sorprendiéndose al observar que más del 70% de sus estudiantes son hombres. «No me parece coincidencia, yo creo que es una sociedad que habla», subrayó. Para ella, iniciativas como esta son «muy importantes» para que las niñas tengan referentes y puedan «ver que es posible» desarrollar una carrera en investigación y ciencias. La reacción de las estudiantes fue «muy positiva, participaban mucho, les llamaba la atención, vi que estaban muy polarizadas según la carrera», comenta díez, que asegura que las ramas de la mecánica y la electrónica son unas de las que cuentan con menos participación femenina.

Tras la charla, los escolares se convirtieron en auténticos científicos, participaron en varios talleres diseñados para que todos pudieran experimentar y descubrir conceptos básicos de química y física a través de la práctica. Un experimento de cromatografía donde consiguieron separar los pigmentos de la clorofila de las espinacas, en otro conocieron los números binarios y lograron encender una bombilla creando un circuito de conducción. Julia Abelaira, graduada en física, fue una de las organizadoras de las actividades, asegura que su finalidad no es solo enseñar, sino despertar curiosidad y fomentar el pensamiento crítico desde edades tempranas. «Cuando empiezan a involucrarse y a meterse en la piscina’de la ciencia, se dan cuenta de lo interesante que es todo esto», destaca.

El acto contó con la presencia de Abel Caballero, quien recordó que todos los jóvenes deben estudiar y desarrollarse en lo que les guste, sin dejarse condicionar por estereotipos o prejuicios de género. «Es fundamental que las niñas y los niños comprendan que la ciencia, la tecnología y la investigación están abiertas a todos, y que la vocación y el talento no entienden de género», señaló.