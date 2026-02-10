Caballero pide una reunión con la ministra de Deportes y el CSD para defender a Vigo como sede del Mundial 2030

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, anunció este martes que solicitará una reunión con la ministra de Deportes, Milagros Tolón, y con el presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD) para defender la candidatura de Balaídos como sede del Mundial 2030. Caballero aseguró que va a «pelear a fondo» y reiteró que «no voy a renunciar de ningún modo; la voz de Vigo va a llegar a todas partes».

El regidor fue especialmente crítico tras las declaraciones de la delegada territorial de la Xunta en Vigo, que afirmó que el Concello no se había dirigido al Gobierno gallego sobre la reforma del estadio. Caballero lo negó y sostuvo que la Xunta conocía «absolutamente todo» el proyecto presentado por el Ayuntamiento a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). «Hubo numerosas reuniones y se les trasladó toda la información», afirmó. Según su versión, «no solo conocían el proyecto, sino que se negaron a firmar la solicitud y después también rechazaron financiar la parte que les correspondía».

En su relato, Caballero situó el foco en la decisión de la RFEF de no remitir a la FIFA la candidatura viguesa. Aseguró que España tiene 11 sedes concedidas, pero que la Federación solo envió 10 porque «no quiso enviar la de Vigo». El alcalde atribuyó esa decisión a una instrucción política: «Porque Alfonso Rueda le dice a Louzán que Vigo no puede ser sede bajo ningún concepto».

Caballero añadió que, tras la caída de Málaga, Vigo volvió a tener opciones, pero sostuvo que la Federación rechazó trasladar la propuesta. «Cuando cayó Málaga, Vigo tuvo una nueva oportunidad de ser sede y Louzán se niega», afirmó, y aseguró que recibieron una carta en la que se indicaba que la candidatura de Vigo no sería remitida a la FIFA.

En todo caso, el alcalde reiteró que el Concello acometerá la reforma de la grada de Tribuna «con Mundial o sin Mundial», aunque reclamó que Xunta y Diputación asuman su parte del esfuerzo económico. «Estamos hablando de la instalación deportiva más importante de Galicia», subrayó.