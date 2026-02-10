Se busca profesor: los colegios de Vigo «ofertan» casi 200 vacantes

Puede que en el aula hayan perdido la «autoridad» que sí les otorga el ordenamiento jurídico, pero lo cierto es que solo el año pasado fueron 17.611 las personas que se presentaron a las oposiciones de educación para optar a alguna plaza docente. Fueron 1.431 los aspirantes que lograron aprobar y ahora, junto al resto que docentes que todavía no disponen de plaza definitiva, deberán concurrir en el concurso de traslados que determinará su nuevo destino.

En el caso del municipio de Vigo, son casi 200 (concretamente 177) las plazas que se ofertan y que carecen, por el momento, de dueño. La especialidad que cuenta con mayor número de vacantes es la de maestro de Educación Primaria, con 18 puestos disponibles en los CEIP Chans-Bembrive (2), Mestres Goldar, Carrasqueira, Igrexa-Valadares (2), Canicouva (3), Chouzo, Dr. Fleming, Balaídos, O Pombal, García Barbón, Altamar, A Doblada (2) y Escultor Acuña. Le siguen las especialidades de Francés y Pedagogía Terapéutica, ambas con 7 vacantes y Educación Infantil con 6. Completan las 48 plazas de maestros las especialidades de Música (4), Inglés (3) y Educación Física (3).

Educación Secundaria

En cuanto a la ESO, son 51 el total de plazas «ofertadas» en Vigo, destacando las materias de Lengua y Literatura, con 9 vacantes disponibles en los IES Castelao, San Tomé, Santa Irene, Politécnico, Alexandre Bóveda (2), Álvaro Cunqueiro, Coruxo y Beade; seguido de Inglés con 8 plazas desiertas. Las especialidades de Matemáticas junto a Física y Química disponen de 5 vacantes cada una, Filosofía y Latín acumulan 4, Geografía e Historia y Biología suman 3 respectivamente mientras Galego, Tecnología, Dibujo Técnico, Educación Física, Música, Portugués y Griego competan las 51 plazas disponibles en Educación Secundaria Obligatoria.

Formación Profesional

Las enseñanzas de Formación Profesional acumulan prácticamente medio centenar de vacantes, especialmente en sectores singulares como Procesos de comunicación, Proyectos de construcción, Construcción de obras civiles,etc. El CIFP Manuel Antonio suma 13 vacantes para Inglés, Cocina, Patronaje, Química, Procesos sanitarios, Diagnósticos clínicos o Textil y confección; seguidas de las 10 plazas libres en el CIFP Valentín Paz Andrade, también con disponiblidad en Inglés (3), Mecanizado, Mantenimiento de vehículos, Fabricación mecánica, Madera y mueble e Intalaciones de equipos térmicos y fluidos. En el IES A Guía se ofertan plazas para FOL (ahora conocido como Itinerario Personal para la Empleabilidad) y Procesos comerciales. En el IES Ricardo Mella hay vacantes en FOL, Equipos electrónicos, Procesos diagnósticos clínicos o Sistemas electrónicos; en el IES de Teis, las plazas que concurren al concurso de traslados son 3 para Informática, otras 3 para Aplicaciones de equipos informáticos, Procesos sanitarios y Procesos de Comunicación. Por último, en el CIFP Audiovisual hay 6 plazas para Procesosy medios de comunicación.

A este concurso también concurre el profesorado de la Escuela de Idiomas (EOI), Escola Superior de Arte Dramática de Galicia (ESAD), Conservatorio (CMUS) y también el Servicio de Inspección. Para este último son 6 las vacantes, 10 para la EOI, 8 para el CMUS y 5 para la ESAD.

Sin recambio para varias especialidades del Conservatorio

Ya no sorprende cuando la Consellería se ve obligada varias veces a lo largo del curso a abrir las listas de sustitutos e interinos para cubrir bajas o formaciones debido a la falta de docentes en las bolsas de trabajo. Lo que sí es extraño es que a estos procedimientos no se presenten candidatos. Así ocurrió en las especialidades de Clave y Canto de jazz, ofertadas en los Conservatorios, y que se quedan sin recambio.