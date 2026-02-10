Cuando aprender es innovar: alumnos de Robótica del Montecastelo crean una solución real para laboratorios clínicos

Las prácticas en empresas permiten aplicar los conocimientos adquiridos en la formación en un entorno real antes de lanzarse formalmente al mercado laboral. ¿Pero, y si el estudiante hubiera podido experimentar previamente en un campo más cercano a lo que se va a encontrar? Eso es lo que les ha ofrecido el centro Formación Profesional Montecastelo a cinco alumnos de su ciclo de Automatización y Robótica Industrial y otros dos de Desarrollo de aplicaciones web a través del proyecto Clinicbot.

Este proyecto de innovación, subvencionado por el Ministerio de Educación, está desarrollado en colaboración con dos empresas (Universal Robots y Coveless) y otros dos centros de FP españoles (la Escuela Municipal de Trabajo de Granollers y el IES Sáenz de Buruaga de Mérida), cuyos alumnos se han desplazado estos días a Vigo para su presentación.

En la parte que le corresponde al centro vigués, los estudiantes han creado un laboratorio clínico robotizado, mediante el que clasificar los tubos de muestras en función del color de su tapón. Para ello, emplea un robot colaborativo guiado por las cámaras de un sistema de visión artificial, tal y como explica el ingeniero industrial Iván Álvarez, profesor de programación que lidera el proyecto en Vigo.

¿Cómo funciona?

Los alumnos explicaron cómo, en una primera fase, el sistema identifica la posición de los viales, colocados de forma aleatoria, mediante una cámara. Luego, dos rodillos disponen la muestra de una manera concreta para permitir a dos cámaras leer su código de barras, una información que se procesa en una base de datos. Finalmente, el robot coloca el tubo en una bandeja clasificando por tipo de análisis.

Cuenta Iván Álvarez que el desarrollo de este proyecto fue a iniciativa de los centros. Los otros dos trabajaron en el posterior análisis de las muestras de sangre y en el estudio del crecimiento de las colonias en las placas de Petri, ya que se solapan dificultando el conteo.

«Es una muestra real de cómo nuestros alumnos de Robótica desarrollan soluciones de vanguardia para el sector sanitario», destaca Iván Álvarez. Sostiene que una de los beneficios para los alumnos que los aproxima a «innovaciones tecnológicas y desarrollos tecnológicos» que «cada vez se ven más en la industria en diferentes aplicaciones». También subraya la colaboración de estudiantes de diferentes ramas, como les va a pasar en el mundo real.

Adrián Aguirre Vila, del ciclo de Automatización y Robótica Industrial, detalla que el proyecto les ha permitido aprender «sistemas de visión artificial con las cámaras que sirven para poder analizar elementos como colores y códigos de barras sin tener la necesidad de presencia de personal en el momento». Y también la programación de un robot colaborativo, «que tiene sistemas de seguridad para poder trabajar con gente al lado y en caso de choque de persona y robot no haya ningún problema».

«Más allá de lo que estudiamos, nos permite tener más conocimiento sobre un campo industrial más real», aplaude y ejemplifica: «Esto una empresa va a apreciarlo mucho porque, en vez de tener que hacer las prácticas allí cuando aún acabas de llegar, ya vas con un conocimiento mucho más técnico y práctico». Es uno de los motivos que le hicieron sentir ganas de unirse al proyecto, según confiesa.

Es un proyecto que les ha requerido grandes dosis de compromiso, dedicándole muchas más horas que las propias de estudio del ciclo e incluso indagando en conocimientos más allá lo que les correspondería en cada momento. «Yo recuerdo empezar en primero, acababa de llegar el robot en la caja, y montar nosotros la propia mesa y claro que fue bastante trabajo. Ahora verlo terminado y funcionando te da muchísima satisfacción», concluye.