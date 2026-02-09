La Xunta detalla el millar de nuevas viviendas en Vigo: «En el 2027 se empezarán a entregar las primeras llaves»

La Xunta de Galicia pisa el acelerador en el que es el «tema de la legislatura» para ellos en Vigo: la vivienda. El gobierno autonómico tiene en marcha 919 pisos en el PAU de Navia, estando un tercio de las mismas en construcción. A esta cifra se sumarán casi otras 4.000 en distintos ámbitos de toda la ciudad que ya se están tramitando, lo que permitirá duplicar el parque de vivienda púbica de la comunidad durante los próximos años con la ciudad olívica como principal beneficiado.

La delegada autonómica en el área, Ana Ortiz, informó de los avances en esta «necesidad fundamental» que está centrando el esfuerzo inversor en este barrio vigués. Actualmente hay 134 millones de euros de euros en ejecución -un 11,6% de los mismos son de fondos europeos- de un total de 248 millones comprometidos. En ese sentido anunció que «en el 2027 se empezarán a entregar las primeras llaves», llegando el grueso de los nuevos vecinos durante 2028. En cualquier caso, se espera que estos tres nuevos polígonos estén finalizados antes de la próxima década.

Infografía de la ampliación del PAU de Navia prevista por la Xunta. / Marta G. Brea

«La administración autonómica es la única que construye vivienda y también la única que lleva a cabo grandes infraestructuras en nuestra ciudad, que podrían ser mucho más si no tuviésemos el boicot permanente del alcalde», quien recordó que ya hay 10 bloques de viviendas en marcha en el polígono 1 de Navia, estando otra docena con la redacción del proyecto adjudicado. El tercer polígono tiene ya su proyecto remitido al Concello para su aprobación. «Esos son los números, esa es la realidad», enfatizaba Ortiz, quien afeaba que el gobierno local no haya adjudicado todavía ninguna nueva. «Habrá proyectos y nos parecen fantásticos, pero de momento los números son los que son», añadió.

Al barrio de Navia hay que sumar otros tres ámbitos en distintas fases de desarrollo. El Consorcio del Casco Vello -coparticipado con el Concello- ha construido ya 90 edificios y 140 viviendas y tiene previsto sumar este año tres nuevos inmuebles rehabilitados en rúa Real y Berbés. Pero el gran salto llegará en los Proyectos de Interés Autonómico (PIA) del Ofimático y Ramón Nieto. El primero ya cuenta con el visto bueno ambiental y en los próximos meses se redactará, para su aprobación definitiva, el plan para 2.300 viviendas. En el segundo caso la cifra añade otras 1.400 residencias y el próximo paso será la entrega del proyecto para la tramitación ambiental.

Caballero reclama más de 4.000

El alcalde de la ciudad, Abel Caballero, respondió a través de un audio enviado a los medios en el que acusó a Ortiz de «seguir inventando cosas» en esta materia. En ese sentido recordó que desde el regreso del Partido Popular a la Xunta en 2009 solamente construyeron 62 nuevas viviendas en la ciudad, mientras que la cifra de demandantes «supera los 7.000» inscritos. Es por ello que reclamó la construcción de al menos 4.000 residencias después de «habernos tomado el pelo durante tantos años» sin anuncios.

El regidor tachó a la delegada autonómica de «cargo político muy menor» y afea que no fuera el presidente Rueda quien anunciara estos avances. Las declaraciones de Ortiz tuvieron lugar en el tradicional desayuno informativo con los medios de comunicación vigueses que realiza después de Navidad.