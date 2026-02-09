La Xunta: «Caballero no ha hablado con nosotros sobre reformar Balaídos para el Mundial»

La delegada de la Xunta, Ana Ortiz, aseguró que el alcalde, Abel Caballero, «no ha hablado» con el Gobierno gallego sobre la reforma del estadio de Balaídos para que pueda ser sede del Mundial de fútbol de 2030, actuación que supone la ampliación del recinto municipal.

Apostilló que el regidor tampoco ha remitido el contenido de la actuación prevista en estas instalaciones. «La Xunta trabaja sobre proyectos», indicó sobre la pretensión del regidor de que la administración autonómica participe en la financiación de la remodelación del feudo celeste.

Caballero lamentó que Ortiz, «siguiendo las indicaciones de [Alfonso] Rueda, sigue engañando a la ciudad»: «No solo no quieren pagar la parte de la obra, sino que están trabajando activamente para que Vigo no sea sede», criticó el regidor, que también afeó la postura del presidente de la RFEF, Rafael Louzán.

Añadió que, «después de haber dicho hace un mes que no van a pagar, dicen que sí cuando sea sede del Mundial». «Ahí está la mentira. No nos van a declarar de forma inmediata sede y, por tanto, si no iniciamos la obra ahora, no estaremos en tiempo y plazo para cumplir los requisitos de la FIFA», apostilló.