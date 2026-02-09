Una viguesa, nueva directora financiera de IKEA en España

La viguesa Lorena Lourido ha sido nombrada nueva directora financiera (CFO) de IKEA en España, un cargo que hasta ahora ocupaba Fátima García de Viedma, que inicia una nueva etapa dentro de la compañía a nivel global. Lourido se incorpora al comité de dirección de IKEA en España y reportará directamente al consejero delegado, Carl Aaby, según informó la empresa en un comunicado.

El fichaje supone el regreso a España de una profesional que ha desarrollado su carrera principalmente en el extranjero. Natural de Vigo, Lourido llega tras ejercer responsabilidades en el mercado de Reino Unido e Irlanda y, posteriormente, en Malmö (Suecia). La compañía subraya que su trayectoria es un ejemplo de la movilidad y promoción interna que IKEA ofrece a sus equipos, después de más de 20 años dentro del grupo.

Lourido entró en IKEA en 2004 en el servicio de Atención al Cliente y durante siete años ocupó distintos roles vinculados a la experiencia de cliente en Reino Unido e Irlanda. En 2011 fue designada directora adjunta de Ventas en la tienda de IKEA Gateshead (Inglaterra) y, un año después, asumió la dirección de la tienda de IKEA Warrington, responsabilidad que desempeñó durante cuatro años.

Su carrera dio un giro hacia la división de alimentación al ser nombrada directora de IKEA Food en ese mercado, antes de dar el salto en 2020 al Grupo Ingka como máxima responsable global de IKEA Food en los 31 países en los que opera. Durante esa etapa impulsó una estrategia para que, en los distintos mercados, los alimentos de origen vegetal tuviesen un precio igual o inferior al de las alternativas de origen animal, con el objetivo de facilitar opciones más sostenibles.

La empresa destaca que su incorporación como CFO en España supone no solo un cambio de área, sino también su primera etapa profesional dentro de IKEA en el mercado español. Lourido cursó estudios de Económicas y Negocio en las universidades de Vigo y Santiago de Compostela.

En sus primeras declaraciones tras el anuncio, la directiva expresó: «Llego a España con la ilusión de quien regresa a casa y con el orgullo de seguir construyendo dentro de IKEA junto con personas comprometidas por crear un mejor día a día en miles de hogares». Y añadió: «Este es el verdadero valor de lo que hacemos y en un mercado con tanto potencial como el español esto abre un abanico enorme de retos y oportunidades que afronto con muchas ganas». La compañía prevé que asuma oficialmente su nuevo rol en los próximos días.

IKEA encuadra este nombramiento en un año en el que la firma pone el foco en todo lo relacionado con la cocina y la alimentación, un ámbito en el que Lourido ha concentrado una parte relevante de su trayectoria profesional.