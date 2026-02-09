«Vigo es una gran oportunidad para empezar a ejercer la abogacía»

Con el objetivo de hacer comunidad entre los que empiezan en la profesión, el colectivo Avogacía Nova Viguesa afronta una nueva etapa. La que viene de la mano de la junta coordinadora que tomó posesión el pasado 29 de enero con Lucía Diéguez García al frente. «Queremos darle 'vida' a la agrupación porque tener una red de apoyo que te pueda ayudar cuando empiezas en la abogacía es muy positivo», valora, haciendo hincapié en que buscan «fortalecer» el papel de la asociación, promover actividades formativas y otro tipo de eventos y «dar voz» a todos y a todas.

Junto a Lucía, conforman la nueva junta Bruno Álvarez Antunes (secretario), Sara Barra Vicente (tesorera), Johanna Alonso Carrera (vocal) y Davinia Posada García (vocal). La presidenta, natural de Laza (Ourense) y de 30 años de edad, reflexiona sobre que los inicios en la abogacía pueden ser complicados. Tanto a nivel económico por las dificultades de empezar a ejercer «por tu cuenta» si no lo haces en un despacho ya existente (ella misma, con tres años de ejercicio, se ha tenido que establecer como autónoma) como por el hecho de que, laboralmente hablando, el derecho es un campo amplio con numerosas materias: «Si te acabas especializando pues mejor, pero si llevas un poco de todo, lo habitual al principio, es beneficioso contar con una agrupación como ésta en la que podamos consultarnos dudas y ayudarnos».

Reformas legales y el reto de la IA

La Administración Judicial afronta reformas legales como la de los tribunales de instancia o la de la mediación previa para pleitear en el ámbito civil que afectan de lleno a la abogacía. Y después hay retos, como los que imponen las nuevas tecnologías o concretamente la Inteligencia Artificial. «La IA es algo básico. Es una herramienta que, bien utilizada, sin duda nos puede ayudar a ser más ágiles y eficientes», opina Lucía Diéguez.

También da voz, por otro lado, a algunas reivindicaciones. Por ejemplo, la relacionada con la obligación de tener tres años de ejercicio para darse de alta en el turno de oficio. «No tiene sentido que nos pidan ese plazo para el turno cuando desde el principio ya estamos atendiendo los procedimientos que llevamos en la parte privada», indica.

Lo que valoran positivamente es trabajar en una ciudad con un gran complejo judicial como es la olívica. «Vigo es una gran oportunidad para empezar a ejercer. Somos muchos abogados, es cierto, pero también hay muchos ciudadanos», dice. Que la Ciudad de la Justicia centralice todos los servicios judiciales facilita su labor y el que cuente con tantos órganos de todas las jurisdicciones, incluidas secciones de la Audiencia, es «enriquecedor».

Alta gratuita

La agrupación anima a los abogados jóvenes a unirse al colectivo. «El alta es gratuita. Solo se necesita enviar un correo electrónico con los datos y el número de colegiado o colegiada a xunta@avogadosnovos.gal», informan, concretando que los requisitos son tener menos de 40 años de edad o llevar menos de 10 años de ejercicio profesional.