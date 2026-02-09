Vigo se enfrenta a la sexta semana de lluvia consecutiva: «Hay que mantener la interacción social, aunque sea en espacios cerrados»

Vigo lleva 35 días (casi seguidos) bajo el efecto de varios trenes de borrascas. Y aún quedan unos cuantos. Las bajas presiones dominan la comunidad desde hace semanas dejando una estampa constante de paraguas y avisos en el mar. Afecta a la industria y al transporte, pero también al ocio y al bienestar.

Desde que empezó el año Vigo ya acumuló 475 litros por metro cuadrado en el centro y 672 en el campus universitario, unas cifras sin precedentes en la última década. Además, solo en los primeros nueve días de este febrero, la ciudad ya registró más del doble de todo lo que llovió el mismo mes completo del año anterior.

La buena noticia es que este fin de semana podría aparecer de nuevo el anticiclón de las Azores, expulsando definitivamente las borrascas e instalándose algunos días. Va de fiesta en fiesta. Todo apunta a que será en San Valentín cuando aparezca, tras no haber influenciado a Galicia desde Fin de Año.

Con todo, y dado que aún queda aguantar algún que otro chaparrón, desde la psicología hay una serie de pautas para sobrellevar las inclemencias de las precipitaciones constantes. Clara Díaz, de Centro Suma, asegura que el mal tiempo es un factor que influye en la rutina: «Generalmente, en población sin problemas psiquiátricos, es una variable que modula el estado de ánimo, es decir, no provoca directamente emociones, sino que influye sobre cómo nos sentimos. Puede amplificar o atenuar estados que ya están ahí», explica.

Pone como ejemplo el menor acceso a actividades de ocio al aire libre. Al cambiar la rutina y restar distractores se tienen más presentes los pensamientos. «Tenemos asociados los días grises al malestar, lo cual no siempre tiene por qué ser así, pero sí existe evidencia científica que señala que las precipitaciones y los días nublados se relacionan con mayor prevalencia de síntomas depresivos, especialmente en adultos mayores y mujeres», dice.

Durante el mes de enero en Vigo hubo menos horas de luz de lo habitual, por debajo de la media. Una baja exposición «puede influir en nuestros ritmos biológicos y en que nos sintamos más desmotivados», indica. Ocurre lo mismo en verano, cuando hay mayor irritación por el calor excesivo.

La solución, según Díaz, pasa por encontrar opciones de ocio alternativas o aprovechar para hacer actividades más introspectivas. «También hay que priorizar las que aumenten el estado de ánimo, como el ejercicio físico y la interacción social, no se debe dejar de lado aunque sea en espacios cerrados, añade la psicóloga.

¿Al mal tiempo buena cara? Según la profesional, el equilibrio está en no invalidar el malestar, pero tampoco enroscarnos en él. «Reconocer que algo nos afecta y, a la vez, preguntarnos qué está en nuestra mano para cuidarnos dentro de esa situación», concluye.