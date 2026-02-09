El TSXG revisará en marzo la condena por el crimen de Coia

La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, condenó el pasado noviembre a José Luis Maneiro, siguiendo el veredicto de culpabilidad del Tribunal del Jurado, a 13 años y medio de prisión por el asesinato de Francisco Javier Balseiros a las puertas de su casa en el barrio de Coia en abril de 2024. Pese a esta sentencia, la condena aún no es firme porque fue recurrida tanto por la acusación particular como por la defensa ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), motivo por el cual la sala acogió este lunes la vista de prórroga de la cárcel ya que pronto se cumplirán dos años desde que el agresor ingresó en prisión provisional.

La Sección Quinta deberá ahora emitir un auto prorrogando la prisión (ninguna de las partes solicitó en la vista que fuese puesto en libertad) y el próximo 16 de marzo se celebrará la vista en el TSXG, en A Coruña, para valorar las apelaciones presentadas. La acusación que representa a la familia de la víctima pide que se eleve la pena de cárcel hasta 15 años menos un día, mientras que el abogado defensor plantea una condena menor a la que le recayó en la sentencia de primera instancia.

En base al veredicto del jurado, a la hora de emitir dicha resolución judicial la Audiencia aplicó las circunstancias atenuantes de alteración psíquica, miedo insuperable y confesión. De este modo, por el delito de asesinato con alevosía condenó al acusado a 12 años y medio de prisión, mientras que por el de tenencia ilícita de armas le impuso un año de cárcel