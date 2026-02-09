El Sergas realiza una visita de inspección a dermatología de Povisa y analiza si tomará medidas
Estudia la información recabada en el proceso de control, tras las denuncias de hace dos semanas
A raíz de denuncias de usuarios y a través de los medios, la Consellería de Sanidade inició un procedimiento interno de control para verificar la situación del servicio de dermatología que tiene subcontratado a Ribera Povisa para casi un tercio de la población del área sanitaria de Vigo. Casi dos semanas después, la Xunta aún no traslada ninguna conclusión sobre si se está prestando según sus parámetros de calidad o no, pero informa de que la investigación ha incluido una visita de inspección.
Explica que, «actualmente», está analizando «el conjunto de la información recabada en el proceso de control y en la visita de inspección realizada, con el fin de evaluar la situación desde el punto de vista asistencial y de las condciones establecidas en el contrato».
Con la fuga de profesionales de Ribera Povisa y, en concreto de dermatología, el centro de la calle Salamanca reestructuró el servicio que presta a la población del Sergas. Las consultas se atienden por vía telemática por profesionales desde diversos puntos de España, ya sea con las fotografías e información remitida por médicos de familia de centros del Sergas, como por las enfermeras del hospital. Ellas son las únicas que atienden a los pacientes de lunes a jueves. Los viernes, sábados y, a veces, los domingos se desplazan profesionales desde otros puntos de la red Ribera Salud para los casos que es imprescindible atender en persona.
