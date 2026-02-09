El Puerto moderniza la lonja y el mercado con un plan de obras de casi 6 millones

El Puerto Pesquero de Vigo afronta una nueva fase de modernización con un paquete de inversiones cercano a los 6 millones de euros que comenzará a ejecutarse esta primavera. El plan, presentado este lunes en el Consejo Asesor del Puerto Pesquero, reúne cinco grandes proyectos centrados en infraestructura, eficiencia energética y seguridad, con el objetivo de mejorar la logística operativa, reforzar la protección de las instalaciones y elevar las condiciones laborales del sector.

La actuación de mayor calado en términos logísticos será la mejora de los muelles de carga de la lonja y el mercado, con un presupuesto de 1,45 millones de euros. La obra, prevista para iniciar en marzo de 2026, contempla la sustitución de rampas obsoletas por 75 nuevos muelles equipados con abrigos, puertas seccionales y pasarelas abatibles, una intervención orientada a agilizar las operaciones de carga y descarga.

Urbanización de la explanada

De forma paralela, el Puerto destinará 1,33 millones a la urbanización de la explanada anexa a la lonja. Además de adaptar la parcela a las operaciones logísticas de minoristas, el proyecto incorpora una vertiente de integración puerto-ciudad: la creación de un paseo marítimo de 125 metros con sendero ciclista y zonas ajardinadas para uso ciudadano.

La seguridad concentra la partida más elevada del paquete inversor. La mejora del sistema de protección contra incendios (PCI) del mercado, con 2,21 millones de euros (IVA incluido), adecuará el edificio —construido en 2003— a la normativa actual. La intervención incluye la instalación de un depósito de agua de 160 m³, más de 1.400 rociadores y sistemas avanzados de control de humos.

En el capítulo de eficiencia y confort en el trabajo, se invertirán 0,5 millones en la mejora de la refrigeración de la lonja y el mercado, con el objetivo de reducir el impacto de las corrientes de aire frío sobre los operarios mediante la instalación de difusores especializados y la reprogramación de los sistemas de control.

Nave de rederas

El plan se completa con la adecuación de la Nave de Redes, con una inversión de 0,86 millones (IVA incluido). Este espacio se transformará en un centro logístico para el almacenamiento de redes e incorporará un área específica para el colectivo de rederas, con vestuarios y una pérgola exterior para mejorar las condiciones de trabajo al aire libre.

El grueso de las actuaciones comenzará entre marzo y abril y tendrá plazos de ejecución variables: desde tres meses para las mejoras de refrigeración hasta once meses para la adecuación integral del sistema contraincendios.

Más allá de este paquete inmediato, el Puerto avanza que estas obras se complementarán con nuevas licitaciones en los próximos meses dentro de un plan estratégico que elevaría la inversión total hasta 12 millones de euros, con la vista puesta en la modernización integral de una lonja que el propio Puerto sitúa como referencia en Europa.