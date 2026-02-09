Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La polémica por la narcocasa de Cabral queda sin respuesta con Ábalos en la cárcel

El que fuera secretario de Organización del PSOE había registrado en el Congreso una pregunta sobre la visita de tres políticas del PP a una vivienda okupada por narcotraficantes en Vigo | Su presencia, según el Gobierno, «reventó una operación policial en marcha»

Ana Vázquez, Irene Garrido y Luisa Sánchez, del Partido Popular, frente a la narcocasa de Cabral.

Ana Vázquez, Irene Garrido y Luisa Sánchez, del Partido Popular, frente a la narcocasa de Cabral. / Alba Villar

Edgar Melchor

El ingreso en prisión -preventiva- de José Luis Ábalos a raíz del caso Koldo y, concretamente, su posterior renuncia al acta de diputado ha provocado que una pregunta que había registrado en el Congreso sobre Vigo quede sin respuesta. El que fuera secretario de Organización del PSOE cuestionó la visita de tres políticas del Partido Popular a una narcocasa de Cabral, cuya presencia habría «reventado una operación policial en marcha», según denunció el subdelegado del Gobierno en la ciudad olívica, Abel Losada.

«Extinguido por desaparición o cese del autor». Esta es la frase que consta como contestación en la página web del Congreso de los Diputados a la pregunta dirigida por escrito al Gobierno por parte de Ábalos el pasado 24 de noviembre. En ella, procuraba indagar sobre las «consecuencias» de la personación unos días antes de Ana Vázquez, Irene Garrido y Luisa Sánchez -la presidenta de los populares de Vigo- en una vivienda okupada pasto del tráfico de drogas en la zona de Fontiñas.

El que otrora portó la cartera de Transportes y Fomento, además, requería conocer qué «medidas» había «adoptado» o se planteaba «adoptar el Ministerio del Interior» contra las tres susodichas «en el caso de haber sido alterada por su presencia la investigación».

Ni una ni otra duda se ha resuelto ni se resolverá a través de los interrogantes de Ábalos. Tan solo tres días después de registrar su consulta, internó en la cárcel de Soto del Real debido al caso Koldo -también llamado, de hecho, caso Ábalos-. Su entrada entre rejas conllevó su suspensión como diputado y el pasado 28 de enero él mismo solicitó su renuncia al acta por Valencia tras serle desestimado por el Tribunal Supremo su recurso de apelación.

La polémica por la narcocasa de Cabral queda sin respuesta con Ábalos en la cárcel

