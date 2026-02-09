El PP exige al gobierno local un plan de mantenimiento tras los últimos hundimientos en calles

La presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, reclamó este lunes al gobierno de Abel Caballero que active un plan de renovación y mantenimiento de calles ante el deterioro que, según sostiene, arrastran distintos viales por falta de conservación. Los populares sitúan como último ejemplo el hundimiento registrado este fin de semana en Velázquez Moreno, que consideran una consecuencia de años sin actuaciones de fondo.

«Lo ocurrido en Velázquez Moreno no es ni mucho menos un hecho aislado en la ciudad», afirmó Sánchez, que atribuyó a «18 años de falta de mantenimiento y conservación» la aparición de socavones en distintos puntos del municipio. En su balance, la dirigente popular recordó el caso de la Avenida de Madrid, donde hace unas semanas un autobús se hundió en la calzada, y citó también incidencias recientes en Doctor Carracido y en el cruce de Vázquez Varela con Pizarro.

El PP amplía el foco a las parroquias y asegura que los episodios no se limitan al centro. Menciona problemas en Teis, Lavadores o Coruxo y añadió que este mismo lunes se registró otro hundimiento en Cesáreo Vázquez, en San Miguel de Oia, a la altura del número 63, con un socavón que, advierten, supone peligro para los vehículos.

Dejación de funciones

En ese contexto, Sánchez acusó al alcalde de desatender una obligación básica. «Caballero ha hecho dejación de funciones en algo tan básico como es el mantenimiento. Vigo no aguanta más años de este abandono y de castigo a los vecinos», sostuvo.

La presidenta popular considera que el caso de Velázquez Moreno evidencia el estado de algunas calles del entorno, con adoquines levantados y parches de asfaltado. «Dan una imagen lamentable de una zona que debería ser el orgullo de Vigo y que sin embargo hoy presenta un estado de abandono impropio», añadió.

El PP recordó, además, que ya en noviembre de 2024 propuso un plan para levantar el adoquinado en calles del centro y un programa de renovación integral, al entender que la falta de conservación era visible. «El señor Caballero lleva 18 años centrado solo en inauguraciones. Pero una vez cortada la cinta, el mantenimiento desaparece porque eso, según parece, no da votos», concluyó Sánchez.