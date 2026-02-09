Una de las policías que detuvo al asesino de Rocio Wanninkhof dirigirá la Seguridad Ciudadana en Vigo

Vigo tendrá por primera vez una mujer con rango de comisaria. Se trata de Miriam Rifai Corpas, que se pone al frente de la brigada más grande de la comisaría: la de Seguridad Ciudadana. Licenciada en Biología, carrera durante la cual descubrió su vocación policial, llega a la ciudad olívica procedente de Málaga, donde se convirtió en la primera mujer de dicha plantilla en aprobar las oposiciones al cargo que ostenta ahora en la Policía Nacional.

Miriam Rifai tiene una sólida trayectoria. Participó en casos muy destacados, entre ellos en la investigación y detención en 2003 de Tony A. King, el asesino de Rocío Wanninkhof y Sonia Carabantes. La comisaria relató en una entrevista en Canal Sur que fueron «muchas horas de trabajo» las que llevaron a ese mediático arresto. Otro caso destacado de su carrera fue la identificación y detención de un violador en serie cuyas víctimas eran estudiantes de Erasmus.

Ahora se pone al frente de una brigada en Vigo de la cual dependen servicios entre los que se encuentran los radiopatrullas (los «zeta»), la UPR o la sala CIMACC-091, aproximadamente 200 agentes a los que se suman más de 80 de la UIP. Los sindicatos policiales aplauden su nombramiento. «Estamos encantados con que una mujer dirija Seguridad Ciudadana, la brigada más compleja y con mayor número de efectivos de la comisaría de Vigo-Redondela, y esperamos que consiga reforzar todas las unidades que la componen», valora JUPOL.

En similares términos se expresa la CEP. «Se cubre un puesto necesario e importante, es la brigada policial más grande de comisaría y la que tienes más agentes de atención al ciudadano de manera directa. De la nueva comisaria tenemos muy buenas referencias policiales en la gestión de personal y con un currículum donde destaca el trabajo operativo, por lo que esperamos que con sus conocimientos y trabajo se tapen las necesidades de este grupo y que sea receptiva cuando se le planteen problemas y posibles soluciones».

Recibida por el delegado del Gobierno

Con motivo de su incorporación a Vigo, el delegado del Gobierno en Galicia le dio este lunes la bienvenida, así como al comisario José Ramón Santiago, a quienes les trasladó la responsabilidad de «consolidar la evolución positiva de los datos de seguridad» en Galicia. Santiago se pondrá al frente de la Brigada de Extranjería y Fronteras de la Comisaría Provincial de A Coruña.