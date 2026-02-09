La obra nueva repunta en Vigo en 2025 tras la entrada en vigor del PXOM y la rehabilitación pierde peso

La entrada en vigor del PXOM, a finales de agosto de 2025, ya se deja notar en el sector. El Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de Pontevedra (COATPO) constata un cambio de tendencia en la ciudad y su área de influencia: la obra nueva creció un 6,97% el pasado año, mientras que la rehabilitación cayó un 9,88%, en un giro que los técnicos vinculan al impulso del nuevo planeamiento y al dinamismo de la construcción.

Según los datos colegiales, en 2025 se tramitaron 353 expedientes de obra nueva, frente a 330 en 2024. El empuje se concentró especialmente en la segunda mitad del año: entre julio y diciembre se pasó de 146 expedientes en el segundo semestre de 2024 a 179 en el mismo periodo de 2025, un incremento del 22,6%.

En paralelo, la rehabilitación —que ganó protagonismo tras la pandemia y con el tirón de fondos europeos— retrocedió: de 597 expedientes en 2024 a 538 en 2025 en Vigo y su entorno.

El presidente del COATPO, Manuel Rañó, describe un escenario que, a su juicio, tendrá continuidad: «Notamos que los nuevos proyectos inmobiliarios en la capital viguesa están mostrando una vitalidad que no notábamos desde hace años», señala. Y añade que el nuevo plan urbanístico, tras una década de espera, «está llamado a dinamizar la economía de la ciudad y también el sector de la construcción».

Pese al repunte de la obra nueva, el balance global de actividad muestra un ligero ajuste: los expedientes de dirección de obra bajaron un 3,88%, de 927 a 891 en 2025.

El delegado del COATPO en Vigo, Antonio Arias, apunta a proyectos que llevaban tiempo en pausa: «Los proyectos que llevaban años esperando a que saliese adelante el nuevo plan comienzan a dar un paso adelante y se disponen a desarrollar esas promociones inmobiliarias pendientes». Y añade otra lectura: «La rehabilitación pierde el protagonismo en los últimos años, que estuvo incentivada por fondos de la UE», mientras empieza a notarse también, según su valoración, la inversión pública en vivienda a corto y medio plazo.

Presupuestos al alza: más obra nueva y costes disparados

Uno de los indicadores que más se acelera es el Presupuesto de Ejecución Material (PEM), que recoge desde el inicio los costes estimados (materiales, mano de obra y medios auxiliares). En 2025, el PEM total de los expedientes tramitados en Vigo y su área alcanzó 438 millones de euros, frente a 254 millones en 2024, un incremento del 65,64%.

El PEM medio por iniciativa también se disparó: 438.755 euros en 2025, frente a 254.604 en 2024, lo que supone un alza del 72,33%. Rañó vincula el aumento a la suma de factores: «incremento del precio de los materiales, el coste de los salarios (…) y una demanda que supera la oferta», pero también al mayor peso de la obra nueva, habitualmente más cara que una rehabilitación. «El gasto presupuestado para una obra nueva es, casi siempre, más elevado que el previsto para una rehabilitación», apunta. «En una obra nueva hay que actuar sobre todos los elementos constructivos, lo que supone utilizar más materiales y mano de obra», añade.

Previsión para 2026 y el gran cuello de botella

De cara a 2026, el COATPO prevé un sector muy activo, con presión sobre los costes y con la obra nueva tomando el relevo a medida que se agota el ciclo de rehabilitación energética impulsado por fondos UE. Rañó ve probable que los expedientes de obra nueva mantengan una trayectoria ascendente y que las rehabilitaciones sigan a la baja, aunque advierte: «Habrá que estar atentos al futuro plan de vivienda del Ministerio».

Sobre la escasez de vivienda, el presidente del COATPO avisa de que la solución no será inmediata y plantea una receta basada en agilizar trámites, coordinar políticas de vivienda y movilidad y reforzar la colaboración público-privada para equilibrar el mercado. En paralelo, sitúa otro freno persistente: la falta de mano de obra cualificada. «La carencia de personal cualificado persiste» y «la escasez de mano de obra preparada comienza a ser crónica», alerta.

El pulso en la provincia: más unifamiliares y más edificios

En el conjunto de Pontevedra, el COATPO también registra un avance de la construcción. En 2025 se tramitaron 736 viviendas unifamiliares, frente a 520 en 2024 (+41,53%). Además, se iniciaron 54 edificios que albergarán 1.625 viviendas, frente a 47 edificios y 1.430 viviendas en 2024: un 15% más en número de edificios y un 42% más en viviendas previstas.