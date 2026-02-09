Muere el padre del que fuera jefe de la Policía Judicial de la Comisaría de Vigo-Redondela

Ha muerto Jesús Díaz Granda, padre del comisario Miguel Ángel Díaz Suárez, quien recientemente ejerció de jefe de la Brigada Local de la Policía Judicial de la Comisaría de Vigo-Redondela.

Díaz Granda falleció ayer en Oviedo a los 96 años de edad y sus restos mortales permanecerán hasta mañana martes a las 12.30 horas en el tanatorio ovetense de El Salvador. Posteriormente, se celebrará su funeral en la Iglesia de San Francisco de Asís. Finalmente, su cuerpo será trasladado al cementerio de El Salvador, donde recibirá cristiana sepultura.

La Comisaría de Vigo-Redondela de la Policía Nacional se encargó de enviar una corona e informa a quien quiera participar que debe acudir para tal fin al gabinete de prensa, según indica en una nota de prensa.

Noticias relacionadas

Los familiares y allegados del padre del comisario ruegan una oración por su alma.