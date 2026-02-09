Los médicos de familia deben encuestar a una de cada cuatro mujeres para detectar víctimas de violencia de género

Un asesinato machista por semana en lo que va de 2026. Los números de los homicidios confirman tozudamente, una y otra vez, que la violencia de género es uno de los mayores problemas de nuestra sociedad. Más allá de la vulneración de los derechos humanos que supone en sus múltiples manifestaciones, se trata también de un problema de salud pública con importantes repercusiones físicas, psicológicas y sociales. Por ello, detectar los casos de forma precoz es prioritario. Así, el Área Sanitaria de Vigo ha incluido entre sus acuerdos de gestión para 2026 que se entreviste a una de cada cuatro mujeres mayores de 15 años que acudan al centro de salud para rastrear estos casos.

La iniciativa arrancó en el área viguesa en 2023 y el procedimiento ya está instaurado. La doctora, Rosana Izquierdo, médica de familia en el centro de salud de Sárdoma y miembro del grupo de trabajo de violencia de género y salud del Sergas, explica que ahora están «en una fase de mucha formación y sensibilización», que considera clave para que este programa tenga éxito. «Es importantísima nuestra mirada porque no todas las víctimas van a denunciarlo, pero sí van a pasar por el centro de salud», destaca y explica que «produce enormes consecuencias en la salud de la mujer».

El cuestionario que los profesionales de Medicina de Familia del área deberán pasar al 25% de sus usuarias, si quieren cumplir con los objetivos para el presente año, es «universal». Es decir, no deben esperar a ver signos de alarma, sino entrevistar de forma sistemática. ¿Por qué? «Por vergüenza, por miedo o incluso culpa, puede que lo oculten», sostiene la doctora Izquierdo.

Del 0,1% de gallegas al 25% de las usuarias de Primaria

En el último Día Internacional de la Eliminación de la Violencia sobre la mujer, la Xunta informó que se hicieron entrevistas a más de 1.300 mujeres en lo que va de año y que permitió prestar atención a 32 mujeres con riesgo de ser víctimas». Es decir, que se sometió a esta encuesta al 0,1% de las gallegas mayores de 15 años.

La doctora Izquierdo tiene identificadas las barreras: la implantación aún no completa en las consultas de la última versión de la historia clínica (el Ianus 5), sistema en el que está accesible el procedimiento; la sensibilización y formación de los profesionales; el tiempo del que disponen en los centros de salud y la estabilidad de los facultativos en un mismo cupo para poder atender a las usuarias a lo largo del tiempo.

También se pide que se actualizan los datos de peso y altura del 60% de todos los gallegos mayores de 16 años que acudan al centro de salud, con el objetivo de conocer la prevalencia del sobrepeso y la obesidad en la población gallega. O aumentar en un 10% el porcentaje de fumadores que lo dejan con apoyo de Primaria y mantienen esa abstinencia a los 6 meses. Además, quieren incrementar en un 25% los pacientes supervisados en sus casas a través de la plataforma TELEA

Otros objetivos

Entre los acuerdos para eficiencia asistencial y la sostenibilidad, en cuanto a Atención Primaria, el Área Sanitaria de Vigo ha firmado las consultas de Medicina de Familia, Pediatría y Enfermería tenga huecos disponibles en menos de cuatro días para consultas a demanda de la población. El porcentaje de cotas de estos huecos debe ser mayor al 90% o subir un 2% con respecto al resultado de 2025.

El Sergas defiende que esta accesibilidad es «un elemento esencial de la calidad asistencial» al evitar demoras innecesarias, el agravamiento de patologías y un uso inadecuado de otros niveles, como pueden ser los servicios de urgencias.

Salud Mental

En este ámbito, se proponen utilizar la videoconsulta que facilita el Ianus 5 con uno de cada seis pacientes de salud mental. Quieren garantizar la vía rápida de riesgo de suicidio, atendiendo todas las sospechas de niños y adolescentes en menos de 7 días y, al menos, el 80% de las de adultos en el mismo plazo. Buscarán que baje un 5% los pacientes psiquiátricos que reingresan en menos de un año. Y tratarán que el 100% de los pacientes con trastorno mental grave dados de alta de un ingreso tengan cita ambulatoria en 15 días.