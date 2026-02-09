Una manga marina sorprende a los marineros de la ría de Vigo

Una manga marina ha sorprendido este lunes a los marineros de la ría de Vigo. Los tripulantes de la embarcación captaron el momento en el que este fenómeno se formaba y se desplazaba sobre el agua frente a la costa de Vigo, compartido en redes sociales por la empresa de transporte marítimo de pasajeros Piratas de Nabia Naviera.

El mal tiempo en Galicia parece no terminar nunca. Después de recibir el envite de Francis, Goretti, Harry, Ingrid, Joseph y Leonardo, el pasado sábado nuestra comunidad recibía a la borrasca Marta, séptima de gran impacto de la temporada, que volvía a golpear nuestra comunidad con más nieve, viento y mala mar. Al sinfín de eventos meteorológicos que nos acompañan desde hace semanas ahora le sumamos las mangas marinas.

En el vídeo, se puede ver como un remolino se forma sobre la superficie del mar y se desplaza con rapidez frente a un grupo de bateas. Este tipo de formación meteorológica, de características similares a las de un tornado pero que se forma en la superficie del mar, no es la primera vez que se deja ver en el litoral vigués; un espectáculo que no pasó desapercibido para quienes navegaban por la zona.

Como se apunta desde el medio especializado Meteored, una manga marina es un potente torbellino de viento que se desarrolla sobre una gran superficie de agua, ya sea el mar o un lago. «Generalmente, es el nombre que recibe un tornado que se desplaza sobre el agua», señalan, y por eso comparten muchas similitudes con la formación de sus homólogos terrestres. Las mangas marinas pueden adentrarse en tierra firme y terminar por convertirse en tornados.