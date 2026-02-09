Leroy Merlin abrirá un showroom en pleno centro de Vigo el 19 de febrero

Vigo sumará en los próximos días una nueva firma a su mapa comercial del centro. Leroy Merlin abrirá el jueves 19 de febrero de 2026, a partir de las 10.00 horas, un showroom en la Rúa de Urzáiz, 65, con un formato de tienda orientado a la inspiración y el asesoramiento para el desarrollo de proyectos personalizados en el hogar.

El establecimiento nace con un enfoque claramente especializado: puertas, ventanas, armarios y suelos, con atención para el diseño y la planificación de soluciones a medida. La compañía presenta este modelo como un espacio que “combina proximidad, inspiración y atención personalizada”, con el objetivo de adaptar la experiencia de compra a las necesidades reales de cada vivienda.

El nuevo punto de venta estará operativo de lunes a sábado y contará con un horario partido de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas, mientras que los domingos permanecerá cerrado. Su ubicación, en una de las principales arterias comerciales de la ciudad y a un paso del entorno de Vialia, refuerza la apuesta por formatos urbanos, más cercanos al día a día del cliente.

La llegada de Leroy Merlin a Urzáiz se enmarca en la renovación del inmueble que albergará el showroom. La rehabilitación del edificio ha sido impulsada por la promotora Fonte da Portela, en un proyecto atribuido al arquitecto Emilio Estévez Fernández, según fuentes del sector. En paralelo, la compañía amplía así su presencia en el área de Vigo, donde ya opera con tiendas de formato compacto en municipios del entorno.

Más allá del impacto local, la apertura viguesa se alinea con la estrategia de Leroy Merlin de desplegar showrooms urbanos en diferentes ciudades españolas, una fórmula con la que busca acercar sus servicios de proyectos a zonas céntricas y comerciales.