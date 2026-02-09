¿Dónde hay más viviendas turísticas en Vigo? Así se reparten por barrios y calles

Lo que comenzó hace ya casi una década como un fenómeno casi esporádico limitado a un puñado de viviendas se ha convertido en Vigo en una actividad en el centro del debate social y político, como demuestra la decisión del Concello de abordar tanto en el Plan Xeral de Ordenación Municipal como con una ordenanza específica la regulación de los pisos turísticos, planteando incluso la posibilidad de vetar su implantación en calles, barrios o zonas. Pero, ¿qué dicen los datos del registro autonómico sobre su expansión en la ciudad olívica?

De las más de 2.000 viviendas de uso turístico inscritas, cuatro distritos (según el desglose publicado por la Xunta por códigos postales) copan el 60% de los inmuebles cuyos propietarios tienen en mente operar como alojamiento temporal de visitantes, aunque de estos dos son el centro y el Casco Vello los barrios en los que se pueden encontrar más pisos de estas características. Así, en el ámbito que comprende la zona céntrica de la ciudad (código postal 36201) hay 334 viviendas registradas, mientras que en el 36202, fundamentalmente el barrio histórico y su extensión hacia Paseo de Alfonso y parte de Torrecedeira o Beiramar, hay casi medio millar de inmuebles.

Dentro de estos ámbitos se encuentran las calles donde las viviendas turísticas se proyectan con más intensidad, con una clara vencedora en este particular ranking, García Barbón, donde según los datos publicados por la Xunta hay hasta 80 inmuebles de estas características. El análisis realizado sitúa por detrás a Urzáiz, con 40 propiedades aunque estas también repartidas entre los puntos más céntricos de la calle y aquellos más pegados a O Calvario, y a Policarpo Sanz y Príncipe, ambas con 30 pisos registrados, mientras que Pi y Margall está muy cerca con 28. En Portal do Sol, mientras, hay ya una veintena y en Progreso una cifra similar.

Por su parte, las calles comprendidas en los códigos postales 36204 (entorno de Vialia y Casablanca) y 36203 (Plaza Elíptica y Castro) suman 223 y 171 pisos, respectivamente. Destacan calles concretas como Venezuela (23), María Berdiales (21) o México (20).

Aunque, como es habitual en todas las ciudades, son el centro y sus zonas aledañas las que copan la mayor parte de la oferta, el fenómeno de los pisos turísticos se expande también a barrios y parroquias. Así, en Bouzas, por ejemplo, hay cerca de un centenar de inmuebles, con calles como Tomás Alonso contabilizando ya 24, mientras que en el ámbito de Travesía de Vigo y Aragón se registraron 93. Por su parte, en Teis hay un total de 82, de los que Sanjurjo Badía engloba 21; en Travesas y el entorno de Plaza de Independencia, 73; y en Alcabre y Navia suman más de medio centenar.

Zonas próximas a la costa como Saiáns, Coruxo o Canido cuentan también con una importante oferta que suma cerca de un centenar de viviendas, mientras que parroquias alejadas del casco urbano como Sárdoma o Cabral buscan también un hueco en esta modalidad de alojamiento, cada vez más importante en las cifras turísticas.