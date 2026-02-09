Grosso Napoletano regalará pizzas en Vigo este lunes por el Día Mundial de la Pizza

Los amantes de la pizza en Vigo tienen mucho que celebrar hoy. Con motivo del Día Mundial de la Pizza, que se celebra este lunes 9 de febrero, la cadena Grosso Napoletano ha anunciado un regalo especial: 50 pizzas gratis para los primeros clientes que se acerquen a cada uno de los puntos de venta que tienen en la urbe.

Según anuncia la pizzería, el reparto comenzará a las 20.00 horas y se prolongará hasta fin de existencias en su establecimiento del número 2 de la rúa Inés Pérez de Ceta. Los primeros que acudan podrán disfrutar a coste cero de «las auténticas y tradicionales pizzas napolitanas», que la cadena elabora en hornos de piedra con ingredientes importados de Italia.

La guía '50 Top Pizza' ha situado una cadena de pizzerías con local en Vigo como la mejor pizzería artesanal de España y la tercera del mundo.

Pizzas gratis en Vigo para los primeros en llegar

Con este gesto, Grosso Napoletano quiere «agradecer a los clientes su fidelidad» y «compartir, como manda la tradición italiana, uno de los mayores placeres gastronómicos del mundo», la pizza. La que repartirán esta tarde será una de las más clásicas, la Margherita, una mezcla de mozzarella fiordilatte, albahaca y parmesano sobre una base de tomate San Marzano.

Para elaborarla, la cadena sigue una receta napolitana, con una masa que fermenta hasta 48 horas a partir de un pre-fermento casero, harina de fuerza italiana y un cocinado a altas temperaturas. Cada pizza se hornea menos de 90 segundos a 500 grados, lo que la hace estar lista casi al instante y asegurar que se disfrutará recién hecha.

El proceso puede verse en detalle en uno de sus últimos vídeos publicados en sus redes sociales, en el que anuncian el reparto gratuito con el que festejarán la efeméride de este lunes.

Serán, en total, cerca de 2.000 pizzas las que la cadena regalará en toda España. Además de ser reconocida como la Mejor Cadena de Pizza Artesanal en el ranking 50 Top Pizza el año pasado, en 2023 y 2024, la firma obtuvo el premio a la Mejor Cadena de Pizza Artesanal del Mundo.

Cocina de Nápoles que triunfa en España

Fundada en 2017, esta cadena de pizzerías ha pasado de tener un solo local en Madrid a contar con más de 50 sucursales repartidas por toda España. Como relatan en sus redes sociales, el viaje de esta cadena arrancó con «más ilusión que mesas», pero pronto conquistó los paladares españoles con una idea clara: traer «algo que aquí no existía: la verdadera pizza napolitana».

Desde su fundación hasta ahora, la cadena no ha parado de crecer. Como ellos mismos cuentan, no hay secreto para su éxito: «una a una, pizza a pizza, equipo a equipo. Del primer horno a docenas, pero con la misma receta: producto, Italia, pasión».