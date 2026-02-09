El Galicia Fest anuncia un fenómeno de Netflix como primer cabeza de cartel para 2026 y abre la venta de abonos

Un fenómeno de masas volverá a marcar el ritmo este verano en el centro de Vigo. El Galicia Fest 2026 contará con uno de los grandes éxitos de Netflix en los últimos años como primer cabeza de cartel de una cita que volverá a llenar de música el Muelle de Trasatlánticos en el centro de la ciudad. 'La Reina del Flow', grupo colombiano surgido a partir delAsí lo desveló este lunes la vicepresidenta de la Diputación de Pontevedra, Luisa Sánchez, quien destacó la apuesta de la institución junto a la Xunta de Galicia por este formato.

El evento copatrocinado por ambas administraciones tendrá lugar los días 26 y 27 de junio de 2026. En esta ocasión, el evento se adelanta en el calendario, cambiando su rol de cierre de temporada por el de apertura. La venta de abonos para las dos jornadas empezará este martes a las 12.00 horas en la página web galiciafest.com con 40 euros como precio base en el primer tramo. Las entradas por jornada parten de los 25 euros.

«Para la Diputación de Pontevedra es un placer volver a impulsar la conexión entre el puerto y la ciudad con una oferta musical y de ocio dinámica. Estoy convencida de que serán dos días de celebración que, como el año pasado, llenarán el muelle de buen ambiente», vaticinó Sánchez acompañada por el director del festival, Antonio Casal.

La telenovela producida por el grupo Caracol renovó recientemente por su tercera temporada y cuenta con un premio Emmy en su haber. El concierto de Vigo formará parte de su gira internacional en la que recalará en 16 países. El pasado año ya actuó en el Recorda Fest de A Coruña (6 de septiembre) y logró llenar el Movistar Arena de Madrid.

Un verano musical

El Galicia Fest 2026 servirá como pistoletazo de salida al verano musical en Vigo. El mismo escenario del Muelle de Trasatlánticos del Puerto acogerá el sábado 4 de julio un concierto de Leiva. El exintegrante de Pereza actuará a las 22.30 horas dentro de su 'Gigante Tour'. Dicha cita se enmarcará dentro del programa de ocio de Xunta y Diputación, repitiendo el modelo empleado en 2022 para esta misma ubicación. Aquel verano compartieron escenario el festival Latitudes, con Iggy Pop y Two Door Cinema Club, junto a artistas urbanos como C. Tangana el día del aniversario del Celta o Quevedo.

A diferencia de aquel formato, el Galicia Fest repetirá tras su éxito de taquilla del pasado año. Todas las entradas y abonos se agotaron y contó con más de 13.000 asistentes pese a la lluvia, de las cuales un 80% procedía de Vigo. Paula Koops, Noan, Hey Kid, Fredi Leis, Marlon, Beret, Leire Martínez y Maldita Nerea fueron los encargados de hacer vibrar al público durante el segundo día, mientras que el primero estuvo protagonizado por Éxtasis, La Habitación Roja, Samuräi, Sexy Zebras, Dani Fernández, Mikel Izal y Dorian.