Detenida una estafadora en Vigo con ocho órdenes de busca y captura y que usaba una identidad falsa

Agentes de la Brigada Local de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional han detenido en Vigo a una mujer que utilizaba documentación falsificada para trabajar en una empresa de la localidad haciéndose pasar por otra persona y sobre la que pesaban nueve requisitorias judiciales en vigor, una de ellas de Extradición solicitada por Andorra.

El varón que la acompañaba en el momento de su identificación también fue detenido al constarle una orden de búsqueda, detención e ingreso en prisión emitida por un juzgado de Vigo.

La investigación, según ha explicado este lunes la Policía Nacional, comenzó cuando fue informada de que una mujer podría estar trabajando en una empresa de Vigo utilizando una identidad posiblemente fraudulenta.

Los agentes comprobaron que así era al cotejar que la foto del DNI que la mujer había entregado a la empresa no coincidía con la titular real del documento, lo que confirmó la posible falsedad y la usurpación de identidad.

La Policía estableció un dispositivo para su localización, identificación y detención, y en el momento de ser interceptada, la mujer, que se encontraba indocumentada, facilitó un nombre falso.

Junto a ella se hallaba un varón que, tras las comprobaciones oportunas, resultó tener en vigor una orden de detención e ingreso en prisión, motivo por el cual también fue detenido.

Una vez en dependencias policiales, se confirmó que la detenida acumulaba ocho órdenes de búsqueda, detención y personación, además de una orden de extradición emitida por las autoridades de Andorra; la mayoría de ellas relacionadas con delitos de estafa.

Durante la intervención se localizaron diversos documentos de identidad pertenecientes a terceras personas, cuyo grado de vinculación con los hechos se encuentra actualmente siendo investigado.

Ambos fueron puestos a disposición judicial decretándose para el varón el ingreso en prisión.