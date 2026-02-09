Vigo altera el tráfico en San Roque durante dos meses

Nuevo corte de tráfico en Vigo. A los cierres habituales por obras, ayer se tuvo que cerrar la céntrica calle Velázquez Moreno por un importante hundimiento de la calzada y hoy, el Concello de Vigo cerrará también al tráfico la calle San Roque desde Gregorio Espino. Será a partir de las 10.00 horas y por un periodo aproximado de dos meses. En este caso, para continuar con los trabajos de reforma que estaban ya en marcha.

Este importante corte de tráfico en esta zona responde a las obras de humanización que se están realizando en el tramo de la calle San Roque, entre Gregorio Espino y Reiseñor, lo que obligan a cortar este concurrido acceso para poder continuar con los trabajos de reforma que está ejecutando la empresa Oreco Balgon SA.

Según informa la Concejalía de Tráfico, la calle se cortará a la altura del número 110 de San Roque con acceso exclusivo para garajes, servicio público y carga y descarga desde el 9 de enero a las 10.00 horas y por un periodo aproximado de dos meses.

Tráfico advierte que solo se permitirá el acceso a vehículos autorizados, garajes de viviendas con su correspondiente vado y comercios existentes en este tramo.

Desvíos recomendados

Para evitar el cierre de la calle San Roque desde Gregorio Espino, la Concejalía de Tráfico recomienda a los conductores desviarse a través de: Alcalde Gregorio Espino, Morcego, Faisán, Fdo Lago Olano, San Roque o por Alcalde Gregorio Espino, Morcego, San Roque.

Para llegar a la calle Colombia, los conductores sí podrán continuar hasta el cruce con la calle Reiseñor, seguir de frente por la calle San Roque hasta el número 110 y girar a la izquierda por Colombia.

Así será la nueva rúa San Roque a partir de 2023 / FdV

También pueden acceder desde la Plaza de España a través de la calle Puerto Rico, continuar por Couto San Honorato hasta llegar a la calle Reiseñor y girar a la izquierda por San Roque hacia la calle Colombia.