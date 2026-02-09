El Concello de Vigo anuncia vivienda de protección y una nueva área comercial en Teis

El Concello de Vigo ha iniciado la ordenación urbanística del ámbito de Ventura González-Camiño Gonderán-Rosal, en las proximidades del centro comercial Travesía, con el envío para tramitación ambiental. Se trata de un área de más de 38.000 metros cuadrados, con una distribución del 45% para uso residencial y del 55% para uso terciario. El objetivo es generar vivienda, actividad económica y espacios públicos.

El alcalde, Abel Caballero, explicó que el desarrollo contempla una reserva del 30% del suelo residencial para vivienda protegida, lo que permitirá levantar entre 65 y 80 pisos a precio tasado, en una superficie que supera los 5.000 metros cuadrados. «Es una superficie muy importante, más de 38.000 metros cuadrados, 45% para uso de vivienda y 55% para terciario», señaló el regidor.

Ámbito de actuación. en el entorno del centro comercial Travesía. / FdV

La actuación incluirá zonas verdes, espacios libres, equipamientos públicos y suelo dotacional, además de una nueva área comercial y de ocio. También se prevé la creación de nuevas conexiones viarias y peatonales para reforzar la movilidad del entorno. «Servirán para mejorar de forma muy importante la conexión con el colegio Frián-Teis», destacó el regidor.