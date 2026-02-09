Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Crisis ferroviaria VigoCaso PitanxoCambios oposiciones GaliciaDescubren familiares tragedia MarbelMejor muralistaMiguel RománEpilepsia
instagramlinkedin

El Concello de Vigo anuncia vivienda de protección y una nueva área comercial en Teis

El Concello inicia la ordenación urbanística de un ámbito que supera los 38.000 metros cuadrados

Zona en la que se actuará.

Zona en la que se actuará. / Borja Melchor

Borja Melchor

El Concello de Vigo ha iniciado la ordenación urbanística del ámbito de Ventura González-Camiño Gonderán-Rosal, en las proximidades del centro comercial Travesía, con el envío para tramitación ambiental. Se trata de un área de más de 38.000 metros cuadrados, con una distribución del 45% para uso residencial y del 55% para uso terciario. El objetivo es generar vivienda, actividad económica y espacios públicos.

El alcalde, Abel Caballero, explicó que el desarrollo contempla una reserva del 30% del suelo residencial para vivienda protegida, lo que permitirá levantar entre 65 y 80 pisos a precio tasado, en una superficie que supera los 5.000 metros cuadrados. «Es una superficie muy importante, más de 38.000 metros cuadrados, 45% para uso de vivienda y 55% para terciario», señaló el regidor.

Noticias relacionadas y más

Ámbito de actuación. en el entorno del centro comercial Travesía.

Ámbito de actuación. en el entorno del centro comercial Travesía. / FdV

La actuación incluirá zonas verdes, espacios libres, equipamientos públicos y suelo dotacional, además de una nueva área comercial y de ocio. También se prevé la creación de nuevas conexiones viarias y peatonales para reforzar la movilidad del entorno. «Servirán para mejorar de forma muy importante la conexión con el colegio Frián-Teis», destacó el regidor.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents