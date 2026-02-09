El Concello de Vigo anuncia vivienda de protección y una nueva área comercial en Teis
El Concello inicia la ordenación urbanística de un ámbito que supera los 38.000 metros cuadrados
El Concello de Vigo ha iniciado la ordenación urbanística del ámbito de Ventura González-Camiño Gonderán-Rosal, en las proximidades del centro comercial Travesía, con el envío para tramitación ambiental. Se trata de un área de más de 38.000 metros cuadrados, con una distribución del 45% para uso residencial y del 55% para uso terciario. El objetivo es generar vivienda, actividad económica y espacios públicos.
El alcalde, Abel Caballero, explicó que el desarrollo contempla una reserva del 30% del suelo residencial para vivienda protegida, lo que permitirá levantar entre 65 y 80 pisos a precio tasado, en una superficie que supera los 5.000 metros cuadrados. «Es una superficie muy importante, más de 38.000 metros cuadrados, 45% para uso de vivienda y 55% para terciario», señaló el regidor.
La actuación incluirá zonas verdes, espacios libres, equipamientos públicos y suelo dotacional, además de una nueva área comercial y de ocio. También se prevé la creación de nuevas conexiones viarias y peatonales para reforzar la movilidad del entorno. «Servirán para mejorar de forma muy importante la conexión con el colegio Frián-Teis», destacó el regidor.
Suscríbete para seguir leyendo
- La mayor aerolínea del mundo aterriza en Oporto y acerca Galicia a un destino intercontinental inédito
- Corte de tráfico en el centro de Vigo por un hundimiento de calzada
- El bus deja en tierra a trabajadores de hospitales al ir llenos por falta de barco
- El jefe de Las Cinco Jotas crea una nueva empresa tras cumplir su condena
- El yate en alquiler más grande de Galicia evita su hundimiento en Vigo: «El capitán salvó el 'Roma'»
- Giráldez, sobre Bryan Zaragoza: «Había el rumor de que nos llevábamos mal, no sé por qué»
- Hallan sin vida al vecino de Vilagarcía desaparecido desde este jueves
- Renfe alarga el corte del tren a Vigo hasta el martes sin ofrecer alternativas