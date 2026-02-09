La comisaria Miriam Rifais se pone al frente de la Brigada de Seguridad Ciudadana de Vigo
También habrá un nuevo jefe de Extranjería y Fronteras en A Coruña
El delegado del Gobierno en Galicia dio este lunes la bienvenida a los comisarios José Ramón Santiago y Miriam Rifais, a quienes les trasladó la responsabilidad de “consolidar la evolución positiva de los datos de seguridad” en Galicia. Rifais asume la jefatura de la Brigada de Seguridad Ciudadana de la comisaría local de Vigo-Redondela. Santiago se pone al frente de la de Extranjería y Fronteras de la Comisaría Provincial de A Coruña.
