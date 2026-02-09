Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un camión averiado causa retenciones en la AP-9 hacia Vigo en Rande

La autopista recobró la normalidad circulatoria pasadas las 9.30 horas

Retenciones en la entrada de Rande hacia Vigo debido a la avería de un camión.

Retenciones en la entrada de Rande hacia Vigo debido a la avería de un camión. / M. M.

R. V.

Manuel Méndez

Un camión averiado a la salida de Rande hacia Vigo ha causado retenciones de hasta 2 kilómetros a primera hora de este lunes en el acceso a la ciudad.

El incidente ocurrió sobre las 8.20 horas a la altura del kilómetro 148.8, es decir, justo al término del puente. Se cortó un carril y se desvió todo el tráfico de hora punta por el otro, lo que generó la ralentización del tránsito y la consiguiente cola.

Retenciones en la AP-9 hacia Vigo en Vilaboa por la avería de un camión.

Retenciones en la AP-9 hacia Vigo en Vilaboa por la avería de un camión. / M. M.

Las retenciones se extendieron a lo largo de dos kilómetros, hasta el punto 146 de la autopista, a la altura del puerto deportivo de San Adrián de Cobres (Vilaboa).

El tráfico llegó a estar completamente parado por momentos.

El vehículo averiado a la salida de Rande sentido Vigo.

El vehículo averiado a la salida de Rande sentido Vigo. / M. M.

La autopista recuperó la normalidad circulatoria pasadas las 9.30 horas.

