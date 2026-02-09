Un camión averiado causa retenciones en la AP-9 hacia Vigo en Rande
La autopista recobró la normalidad circulatoria pasadas las 9.30 horas
Un camión averiado a la salida de Rande hacia Vigo ha causado retenciones de hasta 2 kilómetros a primera hora de este lunes en el acceso a la ciudad.
El incidente ocurrió sobre las 8.20 horas a la altura del kilómetro 148.8, es decir, justo al término del puente. Se cortó un carril y se desvió todo el tráfico de hora punta por el otro, lo que generó la ralentización del tránsito y la consiguiente cola.
Las retenciones se extendieron a lo largo de dos kilómetros, hasta el punto 146 de la autopista, a la altura del puerto deportivo de San Adrián de Cobres (Vilaboa).
El tráfico llegó a estar completamente parado por momentos.
La autopista recuperó la normalidad circulatoria pasadas las 9.30 horas.
