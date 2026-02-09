Baja la verja de una tienda del centro comercial Gran Vía de Vigo ante la sorpresa de clientes... y de los propios empleados

«Hay trabajadores aquí que montaron la tienda hace diez años, y ahora la van a desmontar». Es el testimonio de uno de los ocho empleados de Kiwoko Mundo Animal que el pasado viernes se enteraron de que, a final de este mes, el local que la marca tiene en el centro comercial Gran Vía de Vigo bajará su verja y serán despedidos.

Sorpresa, pesar y frustración. Ese ha sido el proceso emocional por el que han pasado estos trabajadores desde que la empresa les comunicó el cierre. Los motivos que ha esgrimido a los empleados se fundamentarían en la falta de acuerdo de la compañía con el propio centro comercial para continuar con su vinculación contractual. Lo cierto es que, según aseguran los empleados, ese desacuerdo se fraguó el pasado mes de septiembre, «pero no fue hasta el pasado 6 de febrero cuando nos comunicaron los despidos; si sabían que no iban a continuar hace tantos meses, tuvieron tiempo suficiente para reubicarnos a todos», atestigua, molesta, una de las trabajadoras de la tienda.

Apoyo de los clientes y eco en redes

No solo la plantilla ha cogido con sorpresa el cese de actividad. La situación también ha calado entre los clientes, que han mostrado su apoyo a esos dependientes que les han atendido durante todos estos años, tanto a ellos como a sus mascotas. Las muestras de ánimo se han canalizado in situ y a través de redes sociales, que se han llenado de mensajes de respaldo y, en algunos casos, de críticas por las formas y el momento en que se formalizaron los despidos.

Por el momento, la empresa no ha difundido un comunicado oficial sobre las causas del cierre ni ha concretado las condiciones del proceso de despido, aunque entre los miembros de la plantilla, alguno con 21 años de antigüedad, cala la posibilidad de que haya reubicaciones de su puesto laboral.

Último día y promociones

El próximo 28 de febrero será el último día de actividad y hasta entonces el establecimiento ofrece un 30% en segundas unidades y vales para su ubicación en el Meixoeiro, que mantiene sus puertas abiertas. El local de Gran Vía vendía productos para mascotas como alimentos y accesorios para perros, gatos y otras mascotas. Además, también ofrecía servicios de salud e higiene para el bienestar de los animales.