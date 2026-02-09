Baile de cifras en Vigo: solo la mitad de los pisos registrados cumplen la normativa para anunciarse como alojamiento y hay decenas de ellos ilegales

Las viviendas de uso turístico (VUT) están desde hace tiempo en el punto de mira de las distintas administraciones por su fulgurante evolución dentro del parque inmobiliario de las ciudades, un fenómeno al que Vigo no es ajeno y que ha convertido al municipio en la ciudad gallega que cuenta con más alojamientos de estas características con mucha diferencia y que, tras cinco meses anotando una disminución en el Registro de Empresas y Actividades Turísticas que maneja la Xunta, han vuelto a crecer hasta situarse en 2.078 a inicios del presente mes de febrero, siete más que el 1 de enero.

Sin embargo, las cifras son muy diferentes si se tienen en cuenta solo aquellas que cumplen con todos los requisitos fijados desde mediados del año pasado por el Ministerio de Vivienda, que exige a este tipo de alojamientos la obtención de un código para poder anunciarse en las principales plataformas de captación de clientes, algo que solo cumple la mitad de las más de 2.000 contabilizadas por la Xunta, según los datos facilitados por el Gobierno central a preguntas de FARO.

A día de hoy, hay 1.005 pisos turísticos en la ciudad con códigos de registro activos, esto es, que han tramitado las solicitudes de manera adecuada y cumplen con lo previsto por el Ministerio de Vivienda para operar con total legalidad. No están en esta situación, por su parte, hasta 305 viviendas que han visto como se revocaba su petición, por lo que el Ejecutivo central urge a las plataformas que los comercializan a que retiren los anuncios de estos inmuebles.

Vigo copa así algo menos del 8% de los casi 3.900 pisos detectados en Galicia como «ilegales» para alojar visitantes, una cifra que en el conjunto de España supera los 86.000, según los datos facilitados por el Ministerio de Vivienda. Las ciudades con más alojamientos que han visto revocada su solicitud son Madrid y Barcelona, con 5.000 cada una, mientras que en listado de municipios con más casos detectados aparecen hasta una decena de la provincia de Málaga.

Cambio de tendencia

Queda por ver ahora cuál él es el efecto a lo largo del presente año con la próxima entrada en vigor de la ordenanza reguladora de viviendas turísticas que ha aprobado ya el gobierno local de Vigo, que próximamente se someterá a consideración del pleno y que contempla, entre otras cosas, la capacidad municipal de vetar nuevos pisos turísticos en calles, barrios o zonas o que estos deban contar con circuitos independientes para no mezclarse con inmuebles residenciales. Esta norma y el nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal aprobado en 2025 ha supuesto ya un punto de inflexión en la proliferación de las viviendas turísticas, que en años anteriores llegaron a crecer según los datos de la Xunta hasta un 60%.

Los 2.078 que tiene registrados la Xunta a 1 de febrero son, pese al pequeño aumento desde enero, menos que los que hubo durante todos los meses del pasado año, situándose a niveles de octubre de 2024. También se ha resentido, por tanto, la cifra de plazas que suman las viviendas turísticas que aparecen en el registro autonómico, lejos del récord de las 11.240 alcanzado el pasado mes de agosto. En estos momentos, si estuviesen activos todos los inmuebles inscritos, se podrían alojar 9.745 personas, mientras que los hoteles y pensiones implantados en la ciudad ofrecen una capacidad de algo más de 5.500 camas. La suma de ambas modalidades sitúa a Vigo como la ciudad gallega con más oferta de alojamiento.