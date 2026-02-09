Anuncian las dos empresas de más de medio siglo que serán reconocidas con los Vigueses Distinguidos

Los premios Vigueses Distinguidos están a la vuelta de la esquina. El Concello acaba de anunciar otros dos negocios que recibirán reconocimiento en esta edición. Son las firmas Disgobe y Ardora, dos compañías con medio siglo de trayectoria vinculada a la ciudad.

Según avanzó el regidor, Abel Caballero, Disgobe es una empresa viguesa de distribución de bebidas y alimentación, fundada en el año 1975 en Vigo por Horacio Gómez. Desde sus inicios en un bajo de la Bajada del Castaño, la compañía fue ampliando progresivamente su servicio de distribución a toda la provincia de Pontevedra. En la actualidad cuenta con más de 150 trabajadores y una flota de más de 40 camiones.

El segundo reconocimiento será para Ardora, una empresa de Vigo especializada en la venta de motores y maquinaria destinados al sector naval e industrial, así como en servicios de asistencia técnica, mantenimiento y reparación de equipos. La firma acumula también 50 años de actividad y es servicio oficial de algunas de las principales marcas de equipos marinos e industriales.

Con estas propuestas, el Concello pone en valor la trayectoria de dos empresas de carácter familiar y de larga tradición en el tejido empresarial vigués.

Son el secto nombramiento que hizo este año. Los primeros fueron los IES Alexandre Bóveda y Álvaro Cunqueiro, de Coia. El alcalde, Abel Caballero, avanzó que el gobierno local llevará al pleno el nombramiento del exdirector de Cáritas Diocesana de Tui-Vigo, Gonzalo Davila; de la Fundación Menela; y de la asociación Vida Digna.