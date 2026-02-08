Los vigueses se despiden de los paraguas... por unas horas
La lluvia dio una tregua durante una gran parte de este domingo y los vecinos aprovecharon para pasear o hacer deporte al aire libre
Muchos lo estaban deseando desde hace tiempo: la lluvia desapareció de Vigo durante gran parte de este domingo. Se presentó tímidamente de madrugada y pasadas las 10.30 horas... y no se dejó volver a ver hasta más allá de las 18.00 horas, una tregua que permitió a los ciudadanos pasear sin paraguas ni botas ni chubasquero, hacer deporte al aire libre más cómodamente o regresar a las terrazas.
Según la información recogida por la estación de MeteoGalicia situada en la avenida de Madrid, en lo que va de año, no se registraron precipitaciones únicamente en cinco jornadas: los días 3, 4, 10, 14 y 18 de enero. Sí detectaron lluvia el 3, 10 y 14 los equipos de medición de Navia, el Campus o el puerto, por lo que, realmente, la urbe se libró del agua al 100% solamente en dos fechas. Y se prevé que siga lloviendo.
Pronóstico
El sol que se presentó hoy por momentos no es motivo de esperanza. MeteoGalicia pronostica precipitaciones, al menos, hasta el 16 de febrero. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) avanza que se necesitarán paraguas, como mínimo, hasta el sábado. El servicio autonómico informa que están hoy en alerta amarilla el litoral de Pontevedra por viento desde las 21.00 horas hasta las 00.00 h y las Rías Baixas por viento en el mar de 18.00 h a 00.00 horas.
Mañana, se prevé alerta amarila en el interior de la provincia por precipitaciones de 9.00 h a 21.00 h y en el litoral por olas de 21.00 h a 00.00 horas. El escenario será algo peor el martes: alerta amarilla en la provincia por lluvias de 6.00 h a 15.00 h y naranja por olas de 3.00 h a 00.00 horas.
